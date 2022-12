কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: খুব শীঘ্রই বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় শুরু হতে চলেছে 'সুপার সিঙ্গার সিজন ফোর'। আর এই অনুষ্ঠানের বিচারকের আসনে বসবেন মোনলি ঠাকুর, শান এবং রূপম ইসলাম(Shaan And Monali as Judge in Super Singer) । বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া হোক বা অন্য কোনও ভাষা- নতুন প্রতিভা খুঁজে নেওয়ার লক্ষ্যে সবাই অদম্য । নাচ, গান, কমেডি সব রকমের প্রতিভা খুঁজে নিতেই নানা রঙে অনুষ্ঠান সাজায় চ্যানেলগুলি । আর এখান থেকেই উঠে আসে আগামীর তারকা(Shaan And Monali in Super Singer) ।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে ক'জন তারকা উঠে আসে এই সব মঞ্চ থেকে? শ্রেয়া ঘোষাল, অরিজিৎ সিং, মোনালি ঠাকুরের পর আর কারা সেভাবে জায়গা করে নিতে পারলেন ইন্ডাস্ট্রিতে?এই ব্যাপারে শান এবং মোনালির একই বক্তব্য, "সময় দিতে হবে সকলকেই । কে বলতে পারে আজকের প্রতিযোগীরা একদিন না একদিন বড় শিল্পী হয়ে উঠবেন না?" শান এই প্রসঙ্গে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "বাংলার রিয়ালিটি শো-এর মঞ্চে একেবারে নতুনদের খুঁজে নিয়ে এসে জায়গা দেওয়া হয় । এরা আগে কোথাও গায়নি । প্রথম বাংলা টেলিভিশনেই গায় এরা । এরপর এরা এখানকার কাজ শেষ করে অন্য কোনও ভাষার চ্যানেলে গিয়ে পারফর্ম করে । সুতরাং এদের গুণ নিয়ে কোনও কথা হবে না । আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি বাংলার ছেলেমেয়েরা অন্য রাজ্যের টেলিভিশন দুনিয়াকে সমৃদ্ধ করে, আগামীদিনেও করবে(Shaan And Monali on Reality Show Contestants) ।"

তিনি এও জানান, হয়তো অনেকেই এখন রিয়েলিটি শো থেকে এসে ইন্ডাস্ট্রিতে খুব বড় ব্যানারের ছবিতে নেপথ্য গায়ক গায়িকা হিসাবে কাজ করছেন না ৷ তবে অনেকেই এখন সিঙ্গেলস তৈরি করছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠছেন ৷ তাই সময় দিলে এদের মধ্য়ে থেকেই উঠে আসবেন আগামীর জনপ্রিয় গায়কেরা ৷

মোনালি ঠাকুরের কথায়, "এই রাজ্যের রিয়ালিটি শো-এর কনটেন্ট অন্য সব রাজ্যের রিয়ালিটি শো-এর থেকে অনেক আলাদা এবং শক্তিশালী । আর তাই অনেক বেশি জনপ্রিয় । আমি প্রত্যেকবার এখানে রিয়ালিটি শো-তে বিচারকের ভূমিকা পালন করতে আসি । অনুষ্ঠান শেষে অনেকটা কাজের এনার্জি সঙ্গে নিয়ে ফিরি নিজের ঘরে ।" প্রসঙ্গত, এদিন ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনুরাগীদের আরও একটি দারুণ খবর দিলেন মোনালি ৷ গায়িকা জানালেন, কিছুদিনের মধ্যেই সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত একটি বাংলা ছবিতে গান গাইতে চলেছেন তিনি ৷