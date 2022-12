কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: 'লকড়বগ্গা'-একটি অন্য স্বাদের অ্যাকশন ফিল্ম । সম্প্রতি এর প্রিমিয়ার হয়ে গেল 28তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে(Premiere of Lakadbaggha in KIFF 2022)। পরিচালক ভিক্টর মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা অংশুমান ঝা, রিধি ডোগরা এবং ছবির মিউজিক কম্পোজার সিমোন ফ্রান্সকুয়েট এদিন হাজির ছিলেন তিলোত্তমায় ছবিটির প্রিমিয়ার দেখতে(Premiere of Lakadbaggha in Kolkata) । ছবির গল্পের দিকে তাকালে জানা যায়, হরতকি বাগানে থাকে এক কুরিয়ার বয় ৷ কুরিয়ার ডেলিভারি দেওয়ার পাশাপাশি সে 'ক্রভ-মাগা' অর্থাৎ ইজরায়েলি মার্শাল আর্ট ফর্মের শিক্ষকও বটে । ভারতীয় দেশি কুকুরের প্রতি তার ভালোবাসা অপার । আর এই নিয়েই গড়ে ওঠে পুরো গল্পটি(Lakadbaggha in KIFF 2022) ৷

এই ছবির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরানো সেই দিনের কথা' গানটিকে নতুন করে কম্পোজ করেছেন ফ্রান্সকুয়েট। গানটি গেয়েছেন শ্রুতি পাঠক। কলকাতার শ্রোতারা শুনলেন একুশ শতকের রবি ঠাকুরের একটি ক্লাসিকের উপস্থাপনা ।

অভিনেতা আংশুমান ঝা বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'। স্ক্রিপ্ট বাছাই করার সময় এটাই আমার লক্ষ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর কথা আমাকে ছোটবেলা থেকেই অনুপ্রাণিত করেছে। একুশ শতকের তরুণ প্রজন্মের কাছে রবি ঠাকুরের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রতিভাকে কোনও না কোনওভাবে সহজলভ্য করার জন্য শিল্পী হিসেবে 'পুরানো সেই দিনের কথা'-র পুনর্নির্মাণ আমাদের একটি ছোট্ট প্রচেষ্টা । আর শ্রুতি পাঠক তাঁর কণ্ঠের জাদু ছড়িয়েছেন ।"

উল্লেখ্য, ছবিটি নিউ ইয়র্ক, 2022-এ এইচবিও দক্ষিণ এশিয়ান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্যও নির্বাচিত হয়েছে । ভারতের রাস্তার কুকুর সম্বন্ধে বর্ণনার মাঝখানে একটি হায়নার কথা এসেছে ছবিতে । ছবিটি 2023 সালে বড় পর্দায় আসতে চলেছে ৷