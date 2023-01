মুম্বই, 31 ডিসেম্বর: নতুন বছরে ভক্তদের অপেক্ষা এবার শেষ হতে পারে (Actors Coming Back in 2023) ৷ নতুন বছরের প্রথম মাস থেকেই পর্দায় কামব্যাক করছেন একের পর এক তারকা ৷ সুপারস্টার শাহরুখ থেকে শুরু করে অনুষ্কা শর্মা-তালিকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি পরিচিত নাম (Actors are returning to silver screen in 2023)৷ তাই বছরের শুরু থেকেই তৈরি থাকতে হবে সিনে অনুরাগীদের ৷ আর সঙ্গে এই সফর শুরুর আগেই হাতের কাছে রাখতে হবে পপকর্ন কিম্বা ঠাণ্ডা পানীয় ৷ যাইহোক আসুন দেখে নেওয়া পর্দায় এই নতুন বছরে কামব্য়াক করছেন কারা কারা(SRK to Anushka Actors who are returning to silver screen in 2023)?

শাহরুখ খান

শাহরুখ খান: 2023 সাল শুরুর জন্য এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন শাহরুখ-ভক্তরা ৷ কারণ বছরের শুরুতেই আসছে শাহরুখ-দীপিকা জুটির নতুন ছবি 'পাঠান' ৷ 'জিরো' মুক্তির চার বছর পর এই ছবির হাত ধরেই বড় পর্দায় কামব্যাক করছেন বলিউডের 'বাজিগর' ৷ যশরাজ ফিল্মসের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, এ বছর 25 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ এ বছর শুধু যে একটি ছবি নিয়ে পর্দায় কামব্যাক করছেন কিং খান তা কিন্তু নয় ৷ দক্ষিণী পরিচালক অ্যাটলির হাত ধরে একই বছরে আসছে এসআরকের আরেকটি অ্যাকশন এন্টারটেইনার 'জওয়ান' ৷ শাহরুখের হোম প্রোডাকশন রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্টের প্রযোজনাতেই আসছে এই ছবি ৷ ছবিটি পর্দায় আসছে নতুন বছরে 2 জুন ৷ বছরের শেষদিকে আবার পর্দায় ফিরবেন কিং খান ৷ রাজকুমার হিরানির 'ডাঙ্কি' ছবির হাত ধরে পর্দায় আসবেন বলিউডের বাদশা ৷ এই ছবিটি তৈরি হচ্ছে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে অভিবাসীদের নিয়ে ৷ 22 ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷

অনুষ্কা শর্মা

অনুষ্কা শর্মা: মেয়ে ভামিকার জন্মের পর থেকে রূপোলি পর্দাকে বেশ কিছু দিনের জন্য 'বাই বাই' করেছিলেন অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা ৷ তবে এবার তিনি পর্দায় ফিরতে একেবারে প্রস্তুত ৷ শাহরুখের মতোই 'জিরো' ছবিতে শেষবার কাজ করেছিলেন অনুষ্কা ৷ এরপর ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিক 'চাকদহ এক্সপ্রেস'-এর হাত ধরেই পর্দায় ফিরতে চলেছেন তিনি ৷

ফারদিন খান

ফারদিন খান: এবছর পর্দায় ফিরছেন ফারদিন খানও ৷ প্রায় 11 বছর পর ভেনিজুয়েলার ছবি 'রক পেপার সিজার'-এর হিন্দি রিমেক 'বিস্ফোট'-এর হাত ধরে আবার রূপোলি পর্দায় কামব্যাক করছেন ফারদিন খান ৷ কুকি গুলাটির পরিচালিত এই ছবিতে থাকছেন রিতেশ দেশমুখও ৷ ফারদিন শেষ বড়পর্দায় কাজ করেছিলেন 2010 সালে ৷ ছবির নাম ছিল 'দুলহা মিল গ্য়ায়া' ৷

হেলেন

হেলেন: পরিচালক মধুর ভাণ্ডারকরের 'হিরোইন'-এ শেষবার কাজ করেছিলেন হেলেন ৷ এবার এই বছর অভিনয় দেওয়ের ব্রাউন ছবির আবার পর্দায় ফিরবেন তিনি ৷ অভিষেক বড়ুয়ার 'সিটি অফ ডেথ' বইটির ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই ছবিতে মুখ্য় চরিত্রে রয়েছেন করিনা কাপুর খান ৷