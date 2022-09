নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত বিখ্যাত কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব (Raju Srivasta dies at the age of 58 ) ৷ বেশ কিছু দিন ধরেই হৃদরোগ জনিত সমস্য়ায় আক্রান্ত হয়ে দিল্লি এইমসে ভর্তি হয়েছিলেন কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব ৷ এরপর শারীরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁকে ভেন্টিলেশনে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা ৷ দীর্ঘদিন রোগভোগের পর চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন এই কমেডিয়ান ৷

বিস্তারিত আসছে...