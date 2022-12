মুম্বই, 29 ডিসেম্বর: এর আগেই 'বেশরম রং' গান প্রকাশ্যে আসার পর শাহরুখের 'পাঠান' ছবিটি বয়কটের দাবি তুলে টুইট করেছিলেন মধ্য়প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র ৷ তিনি লিখেছিলেন, "পাঠান-এর গানে টুকরে টুকরে গ্য়াং-এর সমর্থক অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের পোশাক অত্যন্ত আপত্তিকর ৷ গানটির শুটিংও করা হয়েছে নোংরা মানসিকতা নিয়ে। গানের দৃশ্য এবং পোশাক সংশোধন করা উচিত, অন্যথায় মধ্যপ্রদেশে ছবিটির অনুমতি দেওয়া উচিত কি না, তা বিবেচনা করতে হবে ( MP minister says Pathaan release in state doubtful)।" এবার ছবি নিয়ে মুখ খুলল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন-ও ৷ সিবিএফসি চেয়ারপার্সন প্রসূন যোশি জানিয়েছেন, নির্মাতাদের 'পাঠান'-এর গানে কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং সংশোধিত ভিডিয়ো জমা দিতে বলা হয়েছে (CBFC advises changes in Pathaan) ৷

প্রসূণ যোশি বলেন, "সিবিএফসি নির্দেশিকা অনুসারে যা যা বিষয় দেখা দরকার, 'পাঠান'-এর ক্ষেত্রে তা যথাযথভাবেই দেখা হয়েছে ৷ কমিটি ছবিতে এবং ছবির গানে বেশকিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছে ৷ একইসঙ্গে নির্মাতাদের ছবি মুক্তির আগে একটি 'রিভাইসড ভার্সন' জমা দিতে বলা হয়েছে(Prasoon Joshi on Pathaan) ৷" তিনি আরও বলেন, "সৃজনশীল অভিব্যক্তি এবং দর্শকদের সংবেদনশীলতা এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রাখতে সিবিএফসি তৎপর ৷" তাঁর মতে সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই একটি সঠিক সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব ৷

'পাঠান' ছবির এই বিতর্কিত গানটি মুক্তি পেয়েছিল গত 12 ডিসেম্বর ৷ এরপর থেকেই আলোচনা শুরু হয় দর্শক মহলে ৷ মধ্য়প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র যেমন আপত্তি তুলেছিলেন গানের ভিডিয়োতে দীপিকার পোশাক নিয়ে ৷ তেমনই আবার উত্তর প্রদেশেও ছবি বয়কটের ডাক উঠেছিল ৷ তাঁদের দাবি ছিল,"ছবির একটি গানে গেরুয়া রংটিকে অশ্লীলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এটা হিন্দু সম্প্রদায় এবং সনাতন সংস্কৃতির অপমান। তাই আমরা আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছি ৷"

জিরো' মুক্তির চার বছর পর এই ছবির হাত ধরেই বড় পর্দায় কামব্যাক করছেন বলিউডের 'বাজিগর' ৷ যশরাজ ফিল্মসের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, পরের বছর 25 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে তামিল এবং তেলেগুতেও একই দিনে মুক্তি পাবে ছবিটি (Pathan will be released on 25 January 2023) ৷