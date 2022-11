কলকাতা, 21 নভেম্বর: বয়স মাত্র 24। চলে যাওয়ার বয়স যে নয় তা বলাই বাহুল্য । তবু 'মৃত্যু' নামক চিরন্তন সত্যকে উপেক্ষা করে কার সাধ্য ? ঐন্দ্রিলার জিয়নকাঠি ছিল তাঁর মনের জোর, একাগ্রতা আর নিষ্ঠা । সেই শক্তিতেই একের পর এক যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন তিনি । আরও একবার তাঁর ফিরে আসার আশায় বুক বেঁধেছিলেন তাঁর অনুরাগীরা । সামাজিক মাধ্যমে তাঁকে ফিরে আসার আর্জি জানিয়েছিলেন আট থেকে আশি ।

তাঁর প্রেমিক সব্যসাচী লিখেছিলেন, "মন থেকে প্রার্থনা করুন।" এরপর একদিন ভুয়ো খবর ছড়ায় যে ঐন্দ্রিলা নাকি নেই । উত্তাল হয় নেটপাড়া । ওই সব পোস্টের প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ খোলেন অভিনেতা সৌরভ দাস এবং সব্যসাচী । মাঝে অভিনেত্রীর অবস্থার সামান্য উন্নতি হয় । তবে, শেষ রক্ষা হল ক ই? রবিবার দুপুর 12:59 মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ঐন্দ্রিলা ।

হাসপাতাল থেকে অভিনেত্রীর দেহ প্রথমে নিয়ে আসা হয় তাঁর টালিগঞ্জের বাড়িতে । এরপর টেকনিশিয়ান স্টুডিয়ো হয়ে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে । অভিনেত্রীর বাড়ি এবং স্টুডিয়োয় বহু মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো । কেউ এসেছেন শ্রদ্ধা জানাতে আবার কেউ বা ঐন্দ্রিলার মরদেহের সঙ্গে সেলফি তুলতে । বহু মানুষ এদিন অভিনেত্রীর শবদেহের ছবি এবং ফুটেজ তুলে রিলও বানান অনেকেই । সব্যসাচীর বেদনাতুর মুহূর্তের ফুটেজ ক্যামেরাবন্দি করেও রিল বানানো হয় যা নিন্দিত হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে । ঐন্দ্রিলার শবদেহের সামনে ঠেলাঠেলি করে ছবি তুলতে দেখা যায় আগতদের ।

এই ছবি তোলার পর্ব শেষ হওয়ার পর বা আগে থেকেই নেটপাড়ায় শুরু হয়ে গিয়েছিল শোকবার্তার দৌড়। নানা ভাবে, নানা ভাষায়, চটকদারি ছবি সেঁটে শুরু হয় "ভালো থেকো ঐন্দ্রিলা"। একদিক থেকে দেখতে গেলে যা স্বাভাবিক। শোকবার্তা পাঠানোতে তো অপরাধ নেই । কিন্তু বর্তমানে দাঁড়িয়ে সবেতেই চলেছে প্রতিযোগিতা । আর ঠিক সেটাই মাত্রা ছাড়াল ঐন্দ্রিলার ক্ষেত্রে (Death of Aindrila Sharma )।

ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর তাঁকে ঘিরে অগণিত শোকাতুর পোস্টে সরব হয়েছেন অভিনেতা অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় (Anindya Banerjee Shares His Thoughts on Aindrila)। তিনি ফেসবুকে একটি ভিডিও শেয়ার করে বলেন, "মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী। আমার আপনার সবার ঘরেই হয় । আর ভালো থেকো মানে? আপনারা নিশ্চিত যে মৃত্যুর পরেও এমন একটা জায়গা আছে যে সেখানে ভালো থাকা যায়? কী জানি, জানি না । মৃত্যু নিয়ে তামাশা করার অধিকার আমাদের কার আছে? কেউ তো লিখে আসিনি যে আমরা মরব না । তাই প্লিজ বন্ধ করুন এসব (Anindya on Aindrila) ।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "বাচ্চা মেয়ে ঐন্দ্রিলা একটি চ্যানেলে উপনিষদের দুটি লাইনে সমৃদ্ধ গানের সঙ্গে নেচেছিল । ওই গানটাকে ব্যবহার করে অনেকে নানা রকম ভিডিয়ো বানাচ্ছে ঐন্দ্রিলার ছবি দিয়ে । বলতে পারেন গানটার সঙ্গে ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর কী সম্পর্ক ? উপনিষদের ওই তিনটি লাইন যার সঙ্গে ঐন্দ্রিলা নেচেছিল তা হল ভারতবর্ষের আইডেন্টিটি । লাইনগুলোর প্রত্যেকটার মানে জেনে তবে তা ব্যবহার করা উচিত । মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে যাওয়ার কথা বলা আছে একটি লাইনে । আর বাকি লাইনগুলো ? সেগুলো জানেন ? তাই কী করছেন আর কী করছেন না একটু ভেবে করুন (Anindya Banerjee on Aindrila Sharma ) ।"