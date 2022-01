শিলিগুড়ি, 4 জানুয়ারি : সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শিলিগুড়িতে নির্বাচনী প্রচারে করোনা-বিধির দফারফা ৷ অভিযোগের তীর শাসকদলের দিকে। সোমবার মনোনয়ন জমার শেষদিনে এবং মঙ্গলবার সকালে শাসকদলের প্রার্থীদের প্রচারে দেদার লঙ্ঘিত হল করোনা-বিধি (Breaching Covid rules TMC candidates campaign for SMC election) । যা তুলে দিল একরাশ প্রশ্ন৷ তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায় রাজ্যে নতুন করে চালু হওয়া করোনা-বিধি কি কেবল গরিব মানুষের রুজি-রুটিতে টান ফেলতে ? প্রশ্ন বিরোধী দলগুলোর (Opposition parties raise their voice against TMC) ৷

গত রবিবার সরকারের বেঁধে দেওয়া করোনা-বিধিতে নির্দেশ ছিল সর্বাধিক পাঁচ জনকে নিয়ে প্রচার সারতে পারবেন প্রার্থীরা ৷ অথচ বিধির বাঁধন শিকেয় তুলে মঙ্গলবার শাসকদলের প্রার্থীদের প্রচারে ঢল নামল মানুষের ৷ সংখ্যাটা ছুঁল 25-30 জন ৷ কোনও কোনও প্রার্থীর প্রচারে সেটা আরও বেশি ৷ শাসকদলের তরফ থেকে দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা চললেও ছবি অন্য কথা বলছে ৷ বিরোধী দল বলছে নির্বাচনী প্রচারে করোনা-বিধি শাসকদলের জন্য নয়, ওটা কেবল বিরোধীদের জন্যই লাগু ৷ এমনকী নির্বাচন কমিশনে যাওয়ার কথা শুনিয়ে রাখল বিজেপি নেতৃত্ব ৷

নির্বাচনী প্রচারে করোনা-বিধির দফারফা শাসকদলের প্রার্থীদের

সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, "রাজ্যে করোনার স্বাস্থ্যবিধি শুধু বিরোধীদের জন্য লাগু ৷ শাসকদলের কর্মী আর প্রার্থীরা স্বাস্থ্যবিধি না মেনে প্রচার করছে।" বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, "শাসকদলের প্রার্থীরা স্বাস্থ্যবিধি মানার বালাই নেই ৷ করোনা বাড়লে এর দায় নিতে হবে শাসকদলকে।" অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী বলেন, "স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রচার চলছে। কিছু জায়গায় কর্মীরা অতি উচ্ছ্বাসে গা ভাসাচ্ছে। তবে আমি সবাইকে করোনা-বিধি মেনে প্রচার করার অনুরোধ করব।"