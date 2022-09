কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে হরিদেবপুরের ব্যানার্জি পাড়ার বাসিন্দা শর্মিলা চট্টোপাধ্যায়ের (woman died in Dengue in Kolkata) । তাঁর বয়স হয়েছিল 59 বছর । তবে এই মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুললেন কলকাতা পৌরনিগমের (Kolkata Municipal Corporation) মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত রায়চৌধুরী ।

পুজোর মুখে মশাবাহিত ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো রোগের বাড়বাড়ন্তে ঘুম ছুটেছে শহরবাসীর । ক্রমশ বেড়ে চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা । চেষ্টা করেও এখনও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না কলকাতা পৌরনিগম । এর সঙ্গেই ঘটেছে ডেঙ্গিতে মৃত্যুর ঘটনাও । কলকাতার হরিদেবপুরের এক বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গিতে (Dengue in Kolkata) ৷

এই ঘটনার কথা এদিন মেনে নিয়ে ওই মহিলার চিকিৎসায় ত্রুটি ছিল বলে এদিন অভিযোগ করলেন পৌরনিগমের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত রায়চৌধুরী (one lady died in Dengue in Kolkata) । এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেন তিনি ৷ পাশাপাশি তিনি জানান, ডেঙ্গির চিকিৎসার যে গাইডলাইন আছে তা সমস্ত চিকিৎসককে মেনে চলতে হয় । কিন্তু ওই মহিলা যে চিকিৎসককে দেখিয়েছিলেন তিনি সেই গাইডলাইন মানেননি । যে ওষুধ দেওয়া নিষেধ রয়েছে সেটাই রোগীকে দেওয়া হয়েছে । একজন অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক হয়ে তুলসী, পেঁপের রস খাবার পরামর্শ লিখিতভাবে দিয়েছেন তিনি । ওষুধ দিলেও তা কোন পরিস্থিতিতে কটা খাবেন তাও নির্দিষ্ট করে বলেননি ওই চিকিৎসক । ফলে রোগীর চিকিৎসায় ত্রুটি রয়ে যায়, যার জেরে মৃত্যু হয়েছে শর্মিলা চট্টোপাধ্যায় নামে ওই মহিলার ৷

সুব্রত রায়চৌধুরীর কথায়, "আমাদের পৌর এলাকায় বা আমাদের পৌর রক্তপরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা করলে দ্রুত বিষয়টি আমাদের নজরে আসত, কিন্তু সেটা হয়নি ৷" ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "এই বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতর সিদ্ধান্ত নেবে ।" এই পৌর আধিকারিকের দাবি, কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা 578 ৷