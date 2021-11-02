Abhishek Banerjee: বিজেপিকে জানাই শুভ দীপাবলি, কটাক্ষ অভিষেকের
Published on: 19 minutes ago |
Updated on: 7 minutes ago
Updated on: 7 minutes ago
Abhishek Banerjee: বিজেপিকে জানাই শুভ দীপাবলি, কটাক্ষ অভিষেকের
Published on: 19 minutes ago |
Updated on: 7 minutes ago
Updated on: 7 minutes ago
কলকাতা, 2 নভেম্বর: বিজেপির সবাইকে জানাই খুব শুভ দীপাবলি ৷ বাংলায় উপনির্বাচনে তৃণমূলের দুরন্ত ফলের পর এভাবেই বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ তিনি টুইটে লিখেছেন, "এটা প্রকৃত অর্থেই শব্দবাজিহীন দীপাবলি ৷"
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A cracker free Diwali in true sense. Wishing folks at @BJP4India a very Happy Diwali!💥— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 2, 2021
(বিস্তারিত আসছে)
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