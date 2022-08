কলকাতা, 21 অগস্ট: এবার বুস্টার ডোজ দিতে জোর দিল রাজ্য প্রশাসন। হাতে মাত্র মাস দেড়েক । তারপরই শুরু হয়ে যাবে উৎসবের মরসুম (COVID cases may see a jump in the festive)। এই অবস্থায় নতুন করে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পেলে তা রাজ্যবাসীর জন্য বড় চিন্তার কারণ হতে পারে। আর সে কারণেই রাজ্য প্রশাসন চাইছে দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যে বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ করতে। সেই মতই নবান্নের নির্দেশ গিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরে।

নবান্নের নির্দেশ পাওয়ার পর এবার নড়েচড়ে বসল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকে দ্রুত এই টিকাদানের প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বুস্টারের পাশাপাশি এখনও কোভিডের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ ভ্যাকসিন দেওয়া চলছে। স্বাস্থ্য ভবনের দেওয়া তথ্য অনুসারে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত প্রথম ডোজ পেয়েছেন মোট 7 কোটি 29 লক্ষ 26 হাজার 835 জন। করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে 6 কোটি 45 লক্ষ 57 হাজার 687 জনকে। এছাড়া বুস্টার ডোজ এখনও পর্যন্ত পেয়েছেন 1 কোটি 21 লক্ষ 65 হাজার 978 জন।

রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হচ্ছে করোনা এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। তবে পুজো আসছে। কিন্তু উত্‍সবের মরসুমে ভিড়ে সংক্রমণ আবারও বাড়তে পারে। তাছাড়া কোভিডবিধি মানার প্রবণতা এখন অনেকটাই কমেছে। মাস্কটুকুও ব্যবহার করছেন না বেশিরভাগ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বুস্টার ডোজের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। না হলে পুজোর পর সংক্রমণের গ্রাফ ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে বলে আশঙ্কা।

অন্যদিকে ভ্যাকসিনের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ নিতে মানুষের মধ্যে যে উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল বুস্টার ডোজের ক্ষেত্রে সে আগ্রহ অনেকটাই কম। এটাও রাজ্য সরকারের জন্য যথেষ্ট চিন্তার কারণ। আর সে কারণেই রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে কিছু বিশেষ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে, প্রয়োজনে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে বুস্টার ডোজ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে প্রচার চালাতে হবে জেলাশাসকদের। এই প্রেক্ষাপটেই জেলায় পুজোর আগে বুস্টার ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেন স্বাস্থ্য সচিব।