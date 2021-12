কলকাতা, 29 ডিসেম্বর : জিটিএ নিয়ে ফের সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (WB Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ তাঁর দাবি, পাহাড়ের স্বশাসিত এই সংস্থা জিটিএ (GTA) বা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্য়াডমিনিস্ট্রেশনে (Gorkhaland Territorial Administration) চূড়ান্ত অব্যবস্থা চলছে (Bengal guv says Hills council in mess) ৷ তাই এই নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছেন (WB Governor Jagdeep Dhankhar seeks report about GTA from its administrator) ৷

রাজ্যপাল বুধবার এই নিয়ে টুইট করেন ৷ সেই টুইটে তিনি ট্যাগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ আর জিটিএ-র অডিট না করানো নিয়ে রাজ্য সরকারকে তোপ দেগেছেন ধনকড় ৷ জিটিএ দুর্নীতির আখড়া হয়ে গিয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন (GTA den of corruption) ৷

রাজ্যপাল এখন দার্জিলিংয়ে ৷ সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন জিটিএ-র আধিকারিকদের ৷ এর আগেও তিনি জিটিএ-র কার্যকারিতা ও অডিট না করানোর প্রসঙ্গ সামনে এনে প্রশ্ন তুলেছিলেন ৷ জবাব চেয়েছিলেন ৷ সেই জবাব কেন তাঁকে দেওয়া হয়নি, তাও লিখিত ভাবে এবার জানতে চেয়েছেন রাজ্যপাল ধনকড় ৷

রাজ্যপাল তাঁর টুইটে জিটিএ আইনের 55 (10) নম্বর ধারার কথা উল্লেখ করেছেন ৷ সেখানে বলা রয়েছে, রাজ্যপাল জিটিএ থেকে রিপোর্ট চাইতে পারেন ৷ কারণ, ওই রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করার প্রতিবিধান রয়েছে ৷ তাই এই নিয়ে জিটিএ-কে রাজ্যপাল চিঠি লিখেছেন ৷ আর সেই চিঠি তিনি নিজের টুইটের সঙ্গে অ্যাটাচও করে দিয়েছেন ৷