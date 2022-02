কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি : করোনাকালে প্রায় দুবছর বন্ধ থাকার পর এবার রাজ্যে খুলে যেতে (Reopening schools for all classes) পারে প্রাক প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণির ক্লাস । নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বৃহস্পতিবার এমনটাই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee on school reopening)। তিনি জানিয়েছেন যে, করোনার সংক্রমণ আর না বাড়লে বিশেষজ্ঞ ও স্কুলগুলোর (Bengal schools reopen) সঙ্গে পরামর্শ করেই এই সিদ্ধান্ত নেবে প্রশাসন ।

প্রায় 2 বছর বন্ধ থাকার পর গত বছর নভেম্বর মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যায় । তবে সম্প্রতি আবারও খুলে গিয়েছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় । অষ্টম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত হচ্ছে ক্লাসরুমে পঠনপাঠন । তবে টানা এতগুলো দিন স্কুল বন্ধ থাকার জেরে বিপর্যস্ত রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা । বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা, বাল্য বিবাহ, নারী পাচার, শিশু শ্রমের মতো ঘটনা । সম্প্রতি একটি বেসরকারি সংস্থার করা একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, পড়ুয়ারা ভুলে যাচ্ছে অক্ষর ।

অন্যদিকে, প্রাক প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত চলছে পাড়ায় শিক্ষালয় ব্যবস্থা । তবে পাড়ায় পাড়ায় শিক্ষালয় না করে একেবারে প্রাক প্রাথমিক থেকে সমস্ত ক্লাসের পঠন পাঠন শুরু করার দাবি উঠেছে বারেবারে । তাই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় খুশি পড়ুয়া থেকে অভিভাবক এবং শিক্ষকমহলও । হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ড. জয়ন্ত ভট্টাচার্য বলেন, "এ বার যত তাড়াতাড়ি ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিক পঠনপাঠনের ব্যবস্থায় ফিরতে পারবে, তাদের জন্য ততটাই ভালো হবে । কারণ ক্লাসরুম পঠন-পাঠনের বিকল্প কখনওই অনলাইনে পড়াশোনা হতে পারে না । কারণ ক্লাসে বসে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তারা যে অভিজ্ঞতাটা পায়, তার মূল্য অনেক বেশি । শুধু অষ্টম থেকে দ্বাদশই নয়, প্রাক-প্রাথমিক থেকে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষক-শিক্ষিকারাও । আমি পাড়ায় শিক্ষালয় পরিদর্শনের সময় পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম যে তারাও আবার ক্লাসরুমে ফিরতে ভীষণভাবেই আগ্রহী ।"

পাশপাশি পার্ক ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ড. সুপ্রিয় পাঞ্জা বলেন, "আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই । গত দুবছর ধরে স্কুল বন্ধ থাকার ফলে স্বাভাবিক পড়াশোনার রুটিন থেকে ছাত্রছাত্রীরা একেবারে দূরে সরে গিয়েছে । তাছাড়া অনলাইন ক্লাস করার চেষ্টা করা হলেও সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছে না ৷ তাছাড়া তাদের হাতে খুব অল্প বয়সেই মোবাইল দেওয়ায় তারা মোবাইলে পড়াশোনার থেকেও খেলা ভিডিয়ো দেখা এইসব কাজেই বেশি লিপ্ত হচ্ছে । স্কুলে যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পাড়ায় শিক্ষালয় শুরু হয়েছে এটা খুবই ভালো কথা ৷ দুবছর আগে যখন স্কুল বন্ধ হয়েছিল, যারা ফাইভে পড়তো আর যখন তারা পাড়ায় শিক্ষালয়ে এসেছে, তারা কোন ক্লাসে পড়ে সেটাও তারা ভালো করে বলতে পারছে না ৷ কেউ কেউ ভুল করে ক্লাস ফাইভ বলে দিচ্ছে ৷ তাই অবিলম্বে আবার অফলাইন ক্লাস শুরু করে ক্লাসরুম পঠন-পাঠন শুরু হওয়া উচিত ।"

তিনি আরও বলেন যে, "করোনার স্বাস্থ্যবিধি মাথায় রেখেই আমাদের স্কুল চালাতে হবে ৷ সেই ক্ষেত্রে স্কুল চত্বরকে নিয়মিত সংক্রমণমুক্ত করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে স্কুলগুলিকে বিশেষ নজর দিতে হবে ৷ পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সেকশন আরও বাড়িয়ে দিতে হবে, যাতে এক একটি ক্লাসে অনেক কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা বসে ৷ একটি বেঞ্চে দুজনের বেশি যেন না বসে ।"

শহরের এক বেসরকারি স্কুলের আধিকারিক সুপ্রিয় ধর বলেন, "প্রাক প্রাথমিক থেকে আবার স্কুল খুলে দিতে আমরা প্রস্তুত আছি । প্রশাসনের সবুজ সংকেত মেলার অপেক্ষা । তবে অবিভাবকদের অনুমতি নিয়েই পড়ুয়ারা আসবে স্কুলে । তবে এখন স্কুল খোলা না হলেও পুরোদমেই চলেছে অনলাইন ক্লাস ।"