কলকাতা, 26 জুন: রাজ্যে আবারও বাড়ছে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা ৷ পরিস্থিতি এমনই যে ইতিমধ্যে কলকাতার সংক্রামক রোগের একমাত্র সার্টিফায়েড হাসপাতাল বেলেঘাটা আইডি-তে এই মুহূর্তে প্রায় 25 জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন (Numbers of Covid Infected Patient Increase in Beleghata ID Hospital) ৷ যার জেরে ক্রমশ চিন্তা বাড়ছে চিকিৎসকমহলে ৷ চতুর্থ ঢেউয়ের (Fourth Wave of Covid-19) আশঙ্কা করছেন তাঁরা ৷ তবে, শুধু বেলেঘাটা আইডি নয়, সংক্রামিত রোগী ভর্তি রয়েছেন কলকাতার বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালেও ৷

প্রসঙ্গত, 2020’র শুরুতে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা কম পড়েছিল করোনা চিকিৎসার জন্য ৷ বাধ্য হয়ে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য শয্যা সংখ্যা বাড়াতে হয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ৷ তবে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছিল ৷ 2 বছরের রেশ কাটিয়ে, 2022 সালের মার্চ মাসে বেলেঘাটা আইডি-তে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শূন্য হয়েছিল ৷ কিন্তু, ফের একবার রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে (Beleghata ID Covid Case) ৷

রোজ রেকর্ড গড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা ৷ ক্রমেই ভরছে হাসপাতালের বেডও ৷ হাসপাতাল সূত্রে খবর, বর্তমানে বেলেঘাটা আইডি-তে করোনা আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন প্রায় 25 জন ৷ পাশাপাশি বেশ কিছু বেসরকারি হাসপাতালেও করোনা আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷

তবে এত কিছুর মাঝেও সচেতনতার অভাব আমজনতার মধ্যে ৷ একাধিকবার মাস্ক ব্যবহারের কথা বলা হলেও, সে নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও ৷ আর সেই কারণেই সিঁদূরে মেঘ দেখছে চিকিৎসকমহল ৷ চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস বলেন, ‘‘প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে ৷ মিছিল-মিটিং বন্ধ করতে হবে ৷ আবারও, আমাদের সাবধান হওয়ার সময় হয়ে এসেছে ৷ ভ্যাকসিন হওয়ায় একটু হলেও স্বস্তি রয়েছে ৷ তবে, যেভাবে দুটো বছর আমরা মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করেছি, তা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে ৷ নয়তো ফের এক ভয়াবহতার ছবি দেখতে হবে আমাদের ৷’’

বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল সূত্রে খবর, বেশ কিছু সপ্তাহ আগে ওই হাসপাতালে একাধিক চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ তবে, কেউই হাসপাতাল থেকে নন, হাসপাতালের বাইরে থেকে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ তবে, বর্তমানে সকলেই সুস্থ ৷