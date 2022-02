কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি : করোনা অতিমারির জেরে দীর্ঘ দু'বছর বন্ধ ছিল রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি । এর ফলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে পড়ুয়াদের । পড়ুয়ারা একরকম ভুলতেই বসেছে পড়াশোনা । এমনটাই বলছে পশ্চিমবঙ্গের 2021 সালের অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন সমীক্ষা (The Annual Status of Education Report- ASER) ৷ এই পরিস্থিতিতে স্কুলগুলিতে সমস্ত ক্লাস শীঘ্রই চালু করা উচিত বলে মত প্রকাশ করলেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhijit Banerjee on Bengal School Reopening) ৷

রাজ্যের সবক'টি জেলাতেই এক বেসরকারি সংস্থার তরফে সমীক্ষাটি চালানো হয়েছিল । আজ প্রকাশিত হল সেই রিপোর্ট । এই ওয়েবিনারে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরী, অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টজনরা । অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট বা আসার সমীক্ষায় যে ছবি উঠে এসেছে তা একেবারেই সুখকর নয় বলে মনে করেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ৷ বলেন, পঞ্চম শ্রেণির বহু পড়ুয়ারা দ্বিতীয় শ্রেণির অঙ্ক কষতে পারছে না । শুধু এটুকুই নয়, তারা চিনতে পারছে না অক্ষরও ৷ তাই যাতে রাজ্য শিক্ষার প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে তাই অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত শ্রেণির ক্লাস চালু করার পরামর্শ দেন অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

উল্লেখ্য, 2005 সাল থেকে 2015 সাল পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছিল এই রিপোর্ট । তবে করোনাকালে সেই সমীক্ষা করা সম্ভব না হওয়ায় গত দু'বছর প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি এই সমীক্ষা । গতবছর আবার তা শুরু করা হয় ।

দু'বছর পরে রাজ্যে শিক্ষার হল যে কতটা বেহাল তা এই রিপোর্ট দেখলেই বোঝা যায় । পড়ুয়ারা বানান করে পড়া তো দূরঅস্ত তারা পড়ার সময় বর্ণ চিনতে পারছে না । পাশাপাশি রিপোর্টে উঠে এসেছে যে 2018 সাল থেকে গতবছর পর্যন্ত সরকারি স্কুল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও 90 শতাংশের নাম এখনও স্কুলে নথিভুক্ত রয়েছে । বহু পড়ুয়া স্কুলছুট হলেও স্কুলের রেজিস্টারে এখনও তাদের নাম রয়ে গিয়েছে । গত দুই বছরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়ারা অঙ্গনবাড়ি স্কুলে যেতে পারেনি । এর ফলে সার্বিক শিক্ষার মানও পড়েছে অনেকটাই ।

রাজ্যের 17টি জেলার 510টি গ্রামে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে 10 হাজার 141টি পরিবারের 11 হাজার 189টি পড়ুয়ার উপর ৷ 3 বছর থেকে 16 বছরের পড়ুয়াদের সামিল করা হয়েছিল এই সমীক্ষায় । দেখা যাচ্ছে, সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে পড়া পড়ুয়াদের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক রয়েছে সেটিও বেশ সুস্পষ্ট ৷ দেখা গিয়েছে, সরকারি স্কুলের প্রায় 64.5 শতাংশ পড়ুয়াদের স্মার্টফোন রয়েছে । পাশাপাশি বেসরকারি স্কুলের প্রায় 81.4 শতাংশের কাছেই স্মার্টফোন রয়েছে ।

