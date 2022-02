কলকাতা, 28 ফেব্রুয়ারি : সোমবার কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । 45তম বইমেলায় এবার থিম কান্ট্রি বাংলাদেশ । ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টা বাজিয়ে এই বইমেলার উদ্বোধন করলেন তিনি (Mamata Banerjee Inaugurates 45th Kolkata Book Fair) । আজ থেকে আগামী 14 দিন সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে চলবে এই বইমেলা ।

গত বছর করোনা আবহে বইমেলা করা যায়নি । সেই কারণে বইপ্রেমীদের মন ছিল ভারাক্রান্ত । এবারও কয়েক মাস আগে করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ায় বইমেলার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল । তবে সব আশঙ্কা কাটিয়ে আজ থেকেই শুরু হল কলকাতার ঐতিহ্য বাহী এই বইমেলা । এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ।

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থিম কান্ট্রি বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমরা বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রভেদ করতে পারি না । ভাষা, সংস্কৃতি, ভাবনাচিন্তা সবেতেই আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের খুব মিল । দুই বাংলার সম্পর্কে সীমানা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া যায় না । একদিকে রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে নজরুল । আমাদের অনেক ঐতিহ্য বাংলাদেশ পড়ে আছে । ওপার বাংলার অনেক কিছুর সঙ্গে জুড়ে আছে এপার বাংলা । সীমানা দিয়ে দুই বাংলাকে আলাদা করা যায় না । বাংলা এবং বাংলাদেশের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই । বাংলাদেশের সকলকে শুভেচ্ছা ।’’

এদিন উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেই সেন্ট্রাল পার্কের নাম বদলে দিলেন মমতা । এখন থেকে এই মাঠের নাম বইমেলা প্রাঙ্গণ । কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলাকে স্মরণ করেই এই প্রাঙ্গণের নাম রাখেন তিনি । এই নাম বদল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) বলেন, ‘‘আমাদের এখানে অনেক মেলা হয় । আগামী বছর মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে আমরা মিলন মেলা প্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ করে ফেলব । ওটা একটা আন্তর্জাতিক মানের মেলা প্রাঙ্গণ হবে । যেখানে মিটিং-মিছিল করা যেতে পারে । কিন্তু আপনাদের যখন এই প্রাঙ্গণটাই বেশি পছন্দ সেই স্বাধীনতায় আমরা হস্তক্ষেপ করব না । এই জায়গাটার নাম দাও বইমেলা প্রাঙ্গণ । এটা একটা ডেস্টিনেশন হয়ে থাকবে । এখানে সব মেলাই করতে পারবেন । তাহলে বইমেলার আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডটা চিরকালীন হয়ে থাকবে ।’’

এদিন এই মঞ্চ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, ‘‘রাজ্যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, আন্তর্জাতিক বইমেলা হলেও আগামী দিনে আমাদের রাজ্যে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত মেলা অনুষ্ঠিত হবে ।’’ একই সঙ্গে গত বছর ওই মেলা সংগঠিত করতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি ।

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ প্রসঙ্গও তোলেন মমতা (Mamata on Russia-Ukraine Crisis) । বলেন, ‘‘গত কয়েক বছর ধরে আমরা কোভিডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি । নতুন করে আর যুদ্ধ চাই না (Mamata Says After war against Covid we do not need another war) । ভারত বরাবরই শান্তির পক্ষে থেকেছে । জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সময়ও ভারতের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য । আপনারা জানেন আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি । এই যুদ্ধ বন্ধে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিক । যুদ্ধ চাই না আমরা । আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে ।’’

এদিন এই মঞ্চ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা একগুচ্ছ বইয়ের উদ্বোধন করেন । এই বইগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘‘প্রত্যেক বছর বইমেলায় আমার কিছু বই থাকে । সারাবছর পথে চলতে চলতে ট্রেডমিল করতে করতে এগুলো লেখা । সারা বছর ধরে সংগঠিত ঘটনা নিয়ে লেখা হয়েছে এই বইগুলো । এই নিয়ে সম্ভবত 113 খানা বই প্রকাশিত হল আমার । জাগো বাংলার পাশাপাশি আরও কয়েকটি স্টলে পাওয়া যাবে এই বইগুলি ।’’

