কলকাতা, 28 ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেন নিয়ে সর্বদল বৈঠক চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Writes Letter to PM Modi on Ukraine Issue) । এই মুহূর্তে ইউক্রেনে আটকে রয়েছেন শতাধিক বাঙালি । তাঁদের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান । আর সেই কারণেই তিনি চান এই নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকুক কেন্দ্রীয় সরকার (Mamata Wants All Party Meeting on Ukraine Issue) ৷

বিস্তারিত আসছে...