কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার বিজেপি'র নবান্ন অভিযান (BJP Nabanna Abhijan) ৷ গেরুয়া শিবিরের এই মেগা কর্মসূচির কারণে আগামিকাল চাপ বাড়বে কলকাতার রাস্তায় ৷ ভোগান্তি পোহাতে হতে পারে নিত্যযাত্রী ও সাধারণ মানুষকে ৷ আশঙ্কা করা হচ্ছে পদ্ম শিবিরের এই কর্মসূচির কারণে কয়েক ঘণ্টার জন্য কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে কলকাতা ও হাওড়ার যোগাযোগ (Kolkata traffic will be regulated Tuesday for BJP Nabanna Abhijan) ৷

কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আগামিকাল শহরের বেশকিছু রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷ কয়েক ঘণ্টার জন্য যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে হাওড়া ও দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজে (Howrah Bridge and second Hooghly Bridge) ৷ কলেজ স্ট্রিট, এমজি রোড, স্ট্র্যান্ড রোডের মতো রাস্তাও সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হতে পারে ৷ যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সকাল 8টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত দ্বিতীয় হুগলি সেতু ও দুপুর 12টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত হাওড়া ব্রিজ এড়িয়ে চলতে (Nabanna Abhijan programme may effect city traffic) ৷

আগামিকাল ভোর 4টে থেকে রাত 8টা পর্যন্ত কলকাতায় পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলও নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷ কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, সকাল 11টা থেকে দুপুর 3টে পর্যন্ত যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট ও কলেজ স্ট্রিটে ৷ বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হবে লেনিন সরণি-মৌলালি ও এজেসি বোস রোড ৷ 12টা থেকেই আমহার্স্ট্রিট ক্রসিং থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে এমজি রোডের একাংশ ৷ যান চলাচচল নিয়ন্ত্রিত হবে স্ট্র্যান্ড রোডের একাংশেও ৷