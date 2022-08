কলকাতা, 18 অগস্ট: বিনামূল্যে পাওয়ার সত্ত্বেও বুস্টার ডোজ নেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা যাচ্ছে আমজনতার মধ্যে । অন্তত তথ্য তাই বলছে ৷ প্রথমে অনুমান করা হয়েছিল পয়সা দিয়ে কিনে নিতে হচ্ছে বুস্টার ডোজ (COVID Booster Dose) তাই বহুমানুষ আগ্রহী ছিলেন না ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে । ফলে সেদিকে নজর দেওয়ার পাশাপাশি স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে 75 দিন বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ দেওয়ার কথা জানিয়েছিল কেন্দ্র সরকার । কিন্তু সেখানেও আশানুরূপ ফল পেল না তারা ।

তবে এক্ষেত্রে সরকারকেই দায়ী করছেন চিকিৎসকমহল (Doctors on COVID Booster Dose) । পৌরনিগম সূত্রে খবর, 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উপলক্ষে বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ দেওয়ার যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তাতে ভ্যাকসিন নিয়েছেন মোট 11 লক্ষ মানুষ । আধিকারিকদের কথা অনুযায়ী 46-48 হাজার মানুষ যদি প্রতিদিন বুস্টার ডোজ নেন তবেই এই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে (Citizens of Kolkata not taking free booster dose of COVID vaccine)। তবে তা অসম্ভব বলেই মনে করছেন পৌর আধিকারিকরা।

এ বিষয়ে চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস বলেন, "যদি প্রথম থেকে বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হত তবে এই সমস্যা দেখা যেত না । প্রথম থেকে বিনামূল্যে না দেওয়ায় একটা বড় অংশ সরে গিয়েছে ভ্যাকসিন থেকে । আরও একটা বিষয় মানুষ এখন বুঝে গিয়েছে, কোভিডের সেই ভয়াবহতা এখন অনেকটাই কমে গিয়েছে । আর তাই এই অনীহা । তবে চিকিৎসক হিসাবে বলব বুস্টার নেওয়া উচিত ।"

বুস্টার ডোজে আমজনতার অনীহার জন্য সরকারকেই দায়ী করছেন চিকিৎসকেরা

তবে যে প্রশ্ন উঠছে সাধারণ মানুষের মনে তা হল বুস্টার নিলে কী হতে পারে ? সেই বিষয়ে ফার্মাকোলজিস্ট চিকিৎসক অর্পণ দত্ত রায় বলেন, "যে জায়গায় গিয়ে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে আবার বুস্টার করা হয় তখনই মূলত এই ডোজ দেওয়া হয় । ভ্যাকসিনের 2টো ডোজের পর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা যখন কমে যায় তখন এই বুস্টার ডোজ দেওয়া হয় । অনেকে মনে করছেন বুস্টার নেওয়ার পর যদি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ৷ আবার অনেকে বিভিন্ন অছিলায় বুস্টার নিচ্ছে না । তবে একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি বলব ভ্যাকসিনের 2টো ডোজ নিলে অবশ্যই বুস্টার ডোজ নেওয়া উচিত (Doctors blaming central govt for citizens not taking COVID Booster Dose)।"