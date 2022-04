কলকাতা, 22 এপ্রিল : বিশ্ববাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের শেষদিনে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, আদানি গ্রুপ রাজ্যে আদামী 10 বছরে 10 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে ৷ যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh on BGBS 2022) ৷ কটাক্ষের সুরে বললেন, ''কর্নাটকের মত রাজ্যে আদানিরা একবারে 50 হাজার কোটির বিনিয়োগ করছে ৷ সেখানে 10 বছরে রাজ্যে মাত্র 10 হাজার বিনিয়োগের প্রস্তাব কেন ?'' আর এর পিছনে রাজ্যে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ এবং পরিকাঠামো না থাকাকেই দায়ী করেছেন তিনি (CM Failed to Bring Investment for Industry in West Bengal Says Dilip Ghosh) ৷ পাশাপাশি, দেউদা-পাচামিতে কয়লা শিল্পাঞ্চল গড়তে, আদিবাসীদের থেকে সরকার জোর করে জমি নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন দিলীপ ৷ সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে সিপিআইএম যা করেছিল, তৃণমূলের সরকারও সেই একই কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷

বিশ্ববাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে প্রথমবার উপস্থিত ছিলেন আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানি ৷ শুধু ছিলেনই না, আদানি গোষ্ঠী আগামী 10 বছরে 10 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব পেশ করেছে ৷ কিন্তু, এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করতে ছাড়েনি বিজেপি ৷ দিলীপ ঘোষ এ নিয়ে বলেন, ''যে আদানি এবং আম্বানিদের মোদির লোক বলে মুখ্যমন্ত্রী গালাগালি দিতেন ৷ অভিযোগ করতেন আদানি এবং আম্বানিদের কাছে দেশকে নাকি বিক্রি করে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ আজ সেই আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধারের কাছে বিনিয়োগের জন্য হাতজোড় করছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ৷ আদানি মোদির লোক হলে, মুখ্যমন্ত্রীকে মোদির শিল্পপতির কাছেই বাংলার উন্নয়নের জন্য যেতে হচ্ছে ৷''

পাশাপাশি, দেউচা-পাচামি নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Criticises Government Over Deucha Panchami Land Acquisition Policy) ৷ অভিযোগ করেন, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে যেমন কৃষকদের জমি জোর করে সিপিআইএমের সরকার কেড়ে নিয়েছিল ৷ দেউচা-পাচামির ক্ষেত্রে সেই ভুলটাই করছে তৃণমূলের সরকার ৷ তাঁর কথায়, শিল্প অবশ্যই হবে এবং সেই সঙ্গে কর্মসংস্থানও হবে ৷ কিন্তু, আদিবাসীদের ভুল বুঝিয়ে, জোর করে জমি কেন নেওয়া হবে ৷ তাঁদের বিশ্বাস অর্জন না করে সরকার জোর খাটাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন দিলীপ ঘোষ ৷ তিনি অভিযোগ করেন, সরকার সরাসরি আদিবাসীদের সঙ্গে কথা না বলে, দালালদের দিয়ে সেই কাজ করানো হচ্ছে ৷ যা সিপিআইএম ও তৃণমূলে একসারিতে এনে দাঁড় করিয়েছে বলে অভিযোগ করলেন দিলীপ ঘোষ ৷