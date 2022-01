কলকাতা, 29 জানুয়ারি : ভারতে প্রথমবার কোনও করোনা আক্রান্ত ক্যানসার রোগী তাঁর দেহ গবেষণার জন্য দান করে গেলেন (Body Donates for Corona Research in Kolkata) ৷ মৃত কলকাতার নিউটাউনের বাসিন্দা ছিলেন ৷ নির্মলচন্দ্র দাস নামে বছর 89’র ওই বৃদ্ধ শুক্রবার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইন্সটিটিউটে মারা যান ৷ সম্প্রতি তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ মৃত্যুর আগে তিনি নিজের শেষ ইচ্ছের কথা জানিয়ে গিয়েছিলেন ৷

নির্মলচন্দ্র দাসের শেষ ইচ্ছে ছিল, করোনা ভাইরাস কীভাবে মানুষের শরীরের ক্ষতি করছে এবং মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সে বিষয়ে তাঁর দেহে গবেষণা করে জানুন বিজ্ঞানীরা ৷ তাঁর সেই শেষ ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়ে আজ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগে নির্মলবাবুর দেহ দান করা হবে (Body will Donates to RG Kar Medical College for Covid Research) ৷

জানা গিয়েছে, হাসপাতালের ফরেনসিক গবেষণাগারে নির্মলবাবুর দেহের রোগ নির্ণায়ক গবেষণা (Diagnostic Research on Corona) করবেন বিশেষজ্ঞরা ৷ যে গবেষণায় জানা যাবে, করোনা ভাইরাস মানুষের শরীরে বাসা বাঁধার পর কীভাবে ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়ছে এবং কতটা ক্ষতি করছে ? যাতে একজন সুস্থ সবল মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, নির্মলচন্দ্র দাস একজন ক্যানসার রোগী ছিলেন ৷ ফলে তাঁর শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া এবং তার প্রভাব ক্যানসারের মত মারণ রোগকে কীভাবে প্রভাবিত করছে, তাও জানা যাবে ৷

আরও পড়ুন : Corona Update in Bengal : রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার কমে 6 শতাংশের ঘরে, মৃত 34

গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে 34 জনের করোনা সংক্রমণের জেরে মৃত্যু হয়েছে ৷ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মোট 20 হাজার 515 জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে ৷ বাংলায় সংক্রমণের দিক থেকে সবার আগে রয়েছে কলকাতা ৷ শহরে গত 24 ঘণ্টায় 481 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৷ তার পরেই রয়েছে উত্তর 24 পরগনা ৷ ওই জেলায় 438 জন সংক্রামিত হয়েছেন ৷ 24 ঘণ্টায় 61 হাজার 883টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৷