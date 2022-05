আসানসোল, 11 মে : গতকাল যেখানে ছিল স্কুল, আজ সেখানেই ধ্বংসস্তুপ । রেলের জমি পুনরুদ্ধার করতে মঙ্গলবার রাতে বুলড্রোজার চালিয়ে রেলের একটি আবাসন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় । সেখানেই চলত বেসরকারি বিবেকানন্দ স্কুল । বুধবার সকালে এই দৃশ্য দেখে অবাক আসানসোলবাসী (local people shocked to see this situation)।

বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস । স্থানীয় কাউন্সিলরের দাবি, ছাত্রছাত্রীদের অন্য স্কুলে ভর্তি করার দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারকেই নিতে হবে । না হলে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে হুঁশিয়ারি তৃণমূলের (TMC protested as Rail Authority demolishes School in Asansol at night)।

40 বছর ধরে রেলের আবাসনে বিবেকানন্দ স্কুল নামে একটি বেসরকারি স্কুল চলত । পূর্ব রেলের আসানসোল রেল ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক সুবলচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "অনৈতিকভাবে ওই স্কুল চলত রেলের একটি আবাসনে । রেল নোটিশ দিয়েছিল উঠে যাওয়ার জন্য । বিষয়টি নিয়ে মামলাও হয় । কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পরেই ওই স্কুলের ভবন ফাঁকা করা হয় । কিন্তু ভবন পরীক্ষা করার পর সেটি অনেক পুরোনো এবং বিপজ্জনক অবস্থায় আছে । তাই সেই ভবন ভেঙে ফেলা হয়েছে ।" কিন্তু স্কুলের ছাত্রাছাত্রীদের কী হবে, তা নিয়ে রেলের কোনও সদুত্তর মেলেনি । ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব রেল নেবে না, এমনই ইঙ্গিত মিলেছে । অন্যদিকে স্কুলের ভবন ভেঙে ফেলা হয়েছে শুনেই আন্দোলনে নামে তৃণমূল কংগ্রেস (Asansol School Demolition)।

ছাত্রছাত্রীদের দায় নেই রেলের, স্কুলের ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করে তৃণমূল

আরও পড়ুন : Asansol School Demolition : শিক্ষাঙ্গনে বুলডোজার, আসানসোলে রাতের অন্ধকারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল স্কুল

স্থানীয় কাউন্সিলর শম্পা দাঁ ও আরেক কাউন্সিলর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্কুলের ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়েই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় । পাশাপাশি আসানসোল রেল ডিভিশনের ডিআরএম অফিসেও ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভ চলে । কাউন্সিলর শম্পা দাঁ জানান, "স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারকেই নিতে হবে । না হলে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে তৃণমূল ।"