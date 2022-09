হায়দরাবাদ: আমরা যদি উপার্জনের সমস্তটাই ব্যয় করি তবে আমাদের ভবিষ্যত কী হবে ? কীভাবে আমরা আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারি ? প্রায় প্রত্যেকেরই অন্যতম মাথাব্যথার বিষয় এই ভাবনা (Invest small amounts in SIP mutual funds) । এই চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সহজেই নিজের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করতে পারেন ৷ আপনার মাসিক আয় থেকে একটি অংশ সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে । নিয়মিত ব্যবধানে উপার্জনের একটি ছোট অংশ বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করে এর থেকে বড় পরিমাণ টাকা টার্ন-ওভার পেতে পারেন (SIP plans will meet our financial needs) ।

অনেকেই মনে করেন, সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (SIP) হল মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার মতোই । কিন্তু, এই ধরনের বিনিয়োগ করার একমাত্র উপায় নয় । আমরা ব্যাঙ্ক আমানত, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদির মতো বিষয়ে নিয়মিত অল্প পরিমাণ বিনিয়োগ করতে পারি ৷ এই ধরনের এসআইপি বিনিয়োগগুলি শেয়ার, সূচক ইটিএফ (এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড), গোল্ড ফান্ড ইত্যাদিতেও করা যেতে পারে ৷ যদিও আর্থিক চাহিদা এবং ক্ষমতা, এই মূল্যায়ন করতে ভুলবেন না ।

আমাদের উপার্জন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই বিনিয়োগ শুরু করা উচিৎ ৷ যদি 30 বছর ধরে প্রতি মাসে 1,000 টাকা করে বিনিয়োগ করতে পারি, তাহলে 30 বছর পর 18 শতাংশ বার্ষিক সুদের হারে 1.4 কোটি টাকা পেতে পারি । সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান পরিকল্পনার পিছনে কৌশল হল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিমাণ বিনিয়োগ করে যাওয়া ।

নিরাপদ বিনিয়োগ এমন পরিকল্পনায় করতে হবে যা বেশি রিটার্ন দেয় । জীবনবীমা পরিকল্পনা এবং পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যবীমা আবশ্যক । 3 থেকে 6 মাসের জন্য কন্টিনজেন্সি ফান্ড থাকা দরকার । বাধ্যতামূলক হলেই খরচ করুন । বিজ্ঞাপনের চটকে বিশ্বাস করবেন না ৷