নয়াদিল্লি, 25 মার্চ: পেট্রল ও ডিজেলের দাম আরও আগুন হল (Petrol, diesel prices hiked) ৷ পরপর দু‘দিন মূল্যবৃদ্ধির পর গতকাল পেট্রোপণ্যের দাম অপরিবর্তিত ছিল ৷ তবে আজ, শুক্রবার ফের লিটারে 80 পয়সা করে বাড়ল জ্বালানির দাম (Petrol and diesel price hike for third day) ৷ এর ফলে গত চারদিনে পেট্রল ও ডিজেলের দাম লিটারপিছু বেড়েছে 2.40 টাকা (Petrol, diesel prices hiked by Rs 2.40 in four days)৷

শুক্রবার দিল্লিতে পেট্রলের দাম (petrol and diesel prices hiked) বেড়ে লিটারপিছু হয়েছে 97.81 টাকা ৷ রাজধানীতে ডিজেলের নয়া দাম লিটারে 89.07 টাকা ৷ কলকাতাতে পেট্রলের দাম লিটারে 84 পয়সা বেড়ে হয়েছে লিটারপিছু 106.34 টাকা এবং ডিজেলে লিটারে 80 পয়সা বেড়ে লিটারপিছু দাম হয়েছে 91.42 টাকা ৷

মুম্বইতে পেট্রল লিটারে 84 পয়সা দাম বেড়ে লিটারপিছু নয়া দাম হয়েছে 112.51 টাকা এবং ডিজেলের দাম লিটারে 85 পয়সা বেড়ে দাম হয়েছে 96.70 টাকা ৷ আর দক্ষিণের চেন্নাইতে পেট্রল ও ডিজেল দুটোরই দাম লিটারে 76 পয়সা বেড়েছে ৷ তার ফলে পেট্রল ও ডিজেলের লিটারপিছু দাম হয়েছে যথাক্রমে 103.67 টাকা এবং 93.71 টাকা ৷

আরও পড়ুন: Fuel Price Hike : এক লাফে 50 টাকা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম, মহার্ঘ পেট্রল-ডিজেলও

শহর পেট্রল/লিটার ডিজেল/লিটার কলকাতা 106.34 91.42 দিল্লি 97.81 89.07 মুম্বই 112.51 96.70 চেন্নাই 103.67 93.71

চার মাস দাম অপরিবর্তিত থাকার পর গত চারদিনে এই নিয়ে তিনবার বাড়ল জ্বালানির দাম ৷ মঙ্গল ও বুধবার লিটারে 80 পয়সা করে বেড়েছিল পেট্রল ও ডিজেলের দাম ৷ তবে বৃহস্পতিবার তা অপরিবর্তিত ছিল ৷

দেশে 137 দিন পর গত 22 মার্চ বাড়ে পেট্রল ও ডিজেলের দাম ৷ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে চলতি মাসের শুরুর দিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অপরিশোধিত তেলের দাম সাংঘাতিক বেড়ে তিন অঙ্কে পৌঁছেছে ৷ তা সত্ত্বেও গত চার মাসেরও বেশি সময়ে দেশে বাড়েনি পেট্রল ও ডিজেলের দাম ৷ তবে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরপরই বাড়তে শুরু করেছে জ্বালানির দাম ৷

আরও পড়ুন: Fuel Price Hike : আজও বাড়ল জ্বালানির দাম, কলকাতায় পেট্রল 106.34 ও ডিজেল 91.42 টাকা