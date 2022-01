নয়াদিল্লি, 12 জানুয়ারি : রাজনাথ সিং-এর পর নীতিন গড়করি (Nitin Gadkari tests positive for COVID-19)৷ করোনায় আক্রান্ত আরও এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ মঙ্গলবার তাঁর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ (Nitin tested positive for coronavirus) আসে ৷ নিজেই এ কথা জানিয়েছেন তিনি ৷ বাড়িতে কোয়ারান্টিনে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী (Nitin Gadkari tested positive)৷ তাঁর সংস্পর্শে আসা সবাইকে করোনা পরীক্ষা করিয়ে নিতে এবং নিভৃতবাসে থাকতে অনুরোধ করেছেন তিনি ৷

টুইটে গড়করি জানিয়েছেন, "মৃদু উপসর্গ নিয়ে আমার কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৷ প্রয়োজনীয় সব প্রোটোকল মেনে নিজেকে আইসোলেশনে রেখেছি এবং বাড়িতেই কোয়ারান্টিনে আছি ৷ সবার কাছে অনুরোধ করছি যে, যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা নিজেদের নিভৃতবাসে রাখুন ও করোনা পরীক্ষা করিয়ে নিন ৷"

মৃদু উপসর্গ নিয়ে সোমবারই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি ৷

দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ৷ গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 1 লক্ষ 94 হাজার 720 জন (COVID cases increased in India in last 24 hours) ৷ গতকালের তুলনায় এ দিন সংক্রমণ বেড়েছে 15.8 শতাংশ ৷ সংক্রমণের পাশাপাশি বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যাও ৷ সোমবার গোটা দেশে মোট 146 জন করোনা রোগী মারা যান ৷ মঙ্গলবার মৃতের সংখ্যা ছিল 277 জন ৷ বুধবার তা বেড়ে হয়েছে 442 জন ৷ এ দিন মৃত্যুর হার দাঁড়িয়েছে 1.35 শতাংশ ৷

