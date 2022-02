সোপিয়ান, 19 ফেব্রুয়ারি: গুলির লড়াই অব্যাহত জম্মু- কাশ্মীরে । শনিবার সকালে সোপিয়ানের জানিয়াপোরা এলাকার নিরাপত্তাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল দেশের 2 জওয়ানের । পাল্টা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে এক জঙ্গি ৷ খবর কাশ্মীর পুলিশ সূত্রে (Encounter Broke Out Between Security Forces And Militants)।

সূত্রের খবর, চেরমার্গ এলাকায় জঙ্গিরা লুকিয়ে আছে খবর পেয়েই সেনা ও নিরাপত্তারক্ষীরা অভিযান চালায় । পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী যৌথ অভিযানে চেরমার্গ এলাকাটি সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলে । শূন্যে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যায় নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশ । সেসময়েই গুলি বিনিময়ে নিকেশ হয় 1 জঙ্গি ৷ তবে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন দেশের দুই সেনা জওয়ানও (Two Indian Army Jawans killed In Encounter In J&K's Shopian) ।

এ প্রসঙ্গে বারামুল্লার ড্যাগার ডিভিসনের প্রধান মেজর জেনারেল অজয় চাঁদপুরিয়া বলেন, "নিহত জঙ্গির কাছ থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে । যা সাধারণত জঙ্গিদের কাছে দেখা য়ায় না । এই সকল অস্ত্র আফগানিস্তান ছেড়ে আমেরিকার সেনা চলে যাওয়ার সময় রেখে গিয়েছিল । সেই অস্ত্র এসে পৌঁছেছে এই জঙ্গিদের হাতে । কাশ্মীরে আরও এই ধরনের অস্ত্র আসতে পারে ।"