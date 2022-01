1. Asansol and Ballygunge By-Election : মার্চের শুরুতে আসানসোল এবং বালিগঞ্জে উপনির্বাচন করাতে উদ্যোগী কমিশন

আগামী 7 মার্চ আসানসোল ও বালিগঞ্জ এই দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন করানোর উদ্যোগ নিচ্ছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন

2. Republic Day 2022 : সাধারণতন্ত্র দিবস রাজ্যের দুই পুলিশ কর্তা পাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি পদক

বাংলার একঝাঁক পুলিশ আধিকারিক এবং কর্মী সম্মানিত হবেন সাধারণতন্ত্র দিবসে । রাজ্য পুলিশের দু'জন আধিকারিক এবং সিবিআইয়ের ছ'জন পাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি পদক ৷

3. School Reopening : স্কুল খোলার দাবিতে হাইকোর্টে ফের জনস্বার্থ মামলা

রাজ্যে স্কুলে খোলা নিয়ে আরও একটি মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে (PIL in demand of School Reopening in Bengal)

4. Jayprakash Majumdar PC : 2019 নির্বাচনে বিজেপির উত্থান মানতে পারেনি দলের একাংশ, বরখাস্ত হয়ে বিস্ফোরক জয়প্রকাশ

প্রেস ক্লাবে রীতেশ তিওয়ারিকে পাশে বসিয়ে মঙ্গলবার বিস্ফোরক রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার ৷

5. Michael Madhusudan Dutta : মধুসূদন দত্তের হেরিটেজ বাড়িতে প্রমোটার চক্র, ঐতিহ্য রক্ষার আশ্বাস প্রশাসনের

খিদিরপুরে মাইকেল মধুসূদনের হেরিটেজ বাড়িতে প্রমোটারি থাবা (Promoter Takes possession Heritage House of Michael Madhusudan Dutta) ৷

6. Deepika Padukone New Look : এবার বডিকন পোশাকে অনুরাগীদের মনে ঝড় তুললেন দীপিকা

নতুন ছবি গেহরাইয়াঁর প্রমোশনে কোনওরকম ফাঁক রাখতে চান না বলি অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকন ৷ এবার নতুন স্টাইলেও যেন দেখা গেল তারই ঝলক

7. Republic Day Security Arrangements in Kolkata : সাধারণতন্ত্র দিবসে শহরে বাড়তি নিরাপত্তা

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে শহরের নিরাপত্তা জোরদার করল কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police increasing security arrangements in the city during Republic Day) ।

8. Maoist leader Akash : মাওনেতা আকাশের মাথার দাম এক কোটি টাকা, নোটিশ সাঁটাল পুলিশ

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ফুলচক গ্রামের বাসিন্দা অসীম মণ্ডল পড়াশোনায় ছিলেন অত্যন্ত তুখোড় ৷ আশির দশকে জেলার গড়বেতা কলেজে পড়াশোনা করতে করতেই যুক্ত হয় রাজনীতির সঙ্গে ।

9. Black Tomato Plantation: সিকি শতাব্দির বাগানচর্চায় হাজার ট্রফি শিক্ষকের, এবছরের চমক টবের কালো টমেটো

24 বছরের বাগানচর্চায় হাজার ট্রফি এসেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের শিক্ষকের ঝুলিতে (west midnapore teacher)

10. Post Poll Violence : ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় অভিযোগ নেওয়া হচ্ছে না, হাইকোর্টে জানালেন মামলাকারীরা

একুশের বিধানসভা ভোটের (Assembly Election 2021) পর রাজ্যজুড়ে ব্যাপক সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে সরব হয় বিরোধীরা ৷