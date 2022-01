কলকাতা, 25 জানুয়ারি : স্কুল খোলার দাবিতে ফের জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে (PIL in demand of School Reopening in Bengal)। মামলাটি করেছে ইসলামিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের রাজ্য শাখা । এর আগে স্কুল-কলেজ খোলার দাবিতে হাইকোর্টে দু'টি মামলা দায়ের হয়েছে । মঙ্গলবার হল আরও একটি । প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের হয়েছে এই জনস্বার্থ মামলা ।

এদিনের মামলাকারী সংগঠন ইসলামিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের বক্তব্য, শুধু পাড়ায় শিক্ষালয় করলেই হবে না । বরং স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খুলে দিতে হবে । পাশাপাশি লকডাউনের সময় যারা স্কুলছুট হয়েছে, অবিলম্বে তাদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে । তাদের কীভাবে স্কুলে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে সেই ব্যাপারে পরিকল্পনা করুক রাজ্য সরকার ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুল আস্তে আস্তে খোলা হবে বলে জানালেও সংগঠনের বক্তব্য, দেশের অন্যান্য রাজ্যে ইতিমধ্যেই স্কুল খুলতে শুরু করেছে । রাজ্যের ছেলেমেয়েরা দীর্ঘদিন স্কুলে পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত । এই পরিস্থিতিতে কোনওরকম টালবাহানা ছাড়াই অবিলম্বে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক রাজ্য সরকার ।

এর আগে একই দাবিতে দু'টি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল । ফলে এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের তিনটি মামলা দায়ের হল । স্কুল খোলার দাবিতে সিপিআইএমের একাধিক সংগঠন সরব হয়েছে । রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিও পালন করছে তারা । একই দাবিতে বিজেপির তরফেও বিক্ষোভ দেখানো হয় শিলিগুড়িতে । উত্তরবঙ্গে একাধিক সংগঠনের তরফে স্কুল খোলার দাবিতে সরব হয়েছে । এরই পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেও স্কুল খোলার দাবিতে সরব হয়েছেন আমজনতা থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনরা । তবে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের জন্য ‘পাড়ায় শিক্ষা’ চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । একইসঙ্গে ধাপে ধাপে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকার সচেষ্ট বলে জানানো হয়েছে ।

