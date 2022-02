1. Indians Stranded In Ukraine : বিকল্প পথে চার্টার্ড বিমানে দেশে ফিরছেন ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়রা

রাশিয়া বাদে অন্যান্য যে সকল দেশগুলির সঙ্গে ইউক্রেনের সীমান্ত রয়েছে, সেই সকল সীমান্ত দিয়ে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করতে তৎপর হল বিদেশমন্ত্রক (Govt is organizing evacuation flights for Indians stranded in Ukraine) ৷

2. Anubrata skips CBI Summon : ফের হাজিরা এড়ালেন 'অসুস্থ' অনুব্রত, গেলেন বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে

শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিলেন না অনুব্রত মণ্ডল ৷

3. WB student stranded in Ukraine : ইউক্রেনে আটকে সিউড়ির শাহরুখ, উদ্বিগ্ন পরিবার

ইউক্রেনে আটকে থাকা সিউড়ির এই ডাক্তারির ছাত্রের পরিবারের দিন কাটছে উৎকন্ঠায় ৷

4. Russia-Ukraine Crisis : "ইউক্রেন একা লড়ছে, শক্তিশালী দেশগুলি দূর থেকে দেখছে" ভিডিয়ো বার্তা ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের

উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে কিয়েভে ঢুকে পড়েছে শত্রু সেনাবাহিনী, জানালেন প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি ৷

5. Russia-Ukraine Crisis : ইউক্রেনে ঢুকে পড়া রুশ সেনা ট্যাঙ্কের গায়ে লেখা 'জেড', কেন ?

2014 সালে যখন ক্রিমিয়া দখল করে রাশিয়া, তখনও রুশ সেনা ট্যাঙ্কে এই বিশেষ এই চিহ্ন দেখা গিয়েছিল ৷

6. Durgapur Students in Ukraine : বাঙ্কারে ঠাঁই দুর্গাপুরের নেহা, জিনতদের ; মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে গেল ফোন

ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাতের মাঝে চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন দুর্গাপুরের 6 জন ডাক্তারি পড়ুয়া (Durgapur Students in Ukraine) ৷ সকলেই একটি বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ আর হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে বসে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে পড়ুয়াদের পরিবারগুলি ৷

7. Missile Attack on Central Kyiv : মধ্য কিয়েভে বিস্ফোরণ, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ; জানালেন বিদেশমন্ত্রী কুলেবা

সেন্ট্রাল কিয়েভে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রাশিয়ার ৷

8. Russia-Ukraine Conflict : ভারতের সঙ্গে কথা চলছে, রুশ-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে মন্তব্য বাইডেনের

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে ভারতের অবস্থান কী হবে তা নিয়ে চলছে আলোচনা ৷

9. UEFA CL Final Relocated : যুদ্ধ আবহে রাশিয়া থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল সরল ফ্রান্সে

আগামী 28 মে রাশিয়ায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও যুদ্ধ আবহে রাশিয়া থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সরানো হল ফ্রান্সে (UEFA move Champions League final from Russia to France) ৷

10. World Bank on Ukraine Crisis : ইউক্রেনকে আর্থিক সাহায্য় করতে তৈরি, বার্তা বিশ্বব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের

ইউক্রেন এখন চরম সঙ্কটে ৷