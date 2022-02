1. Student killed in Nalhati : ঝগড়ার মাঝেই স্ত্রীকে গুলি স্বামীর, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মৃত কলেজ ছাত্রী

নলহাটিতে গুলি লেগে মৃত্যু হল কলেজ ছাত্রীর ৷ বাড়ির ছাদে বীরু শেখের সঙ্গে তার স্ত্রীর ঝগড়া চলছিল । ঝগড়ার মাঝেই স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি করেন বীরু । সেই গুলি লাগে কলেজ ছাত্রী নিকিতার গায়ে (College student dead by gunshot in Nalhati) ।

2. Mamata on Lok Sabha Election : লোকসভায় উত্তরপ্রদেশ থেকে কি ভোটে লড়বেন, জবাব এড়ালেন মমতা

মঙ্গলবার লখনউতে নির্বাচনী প্রচার করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee at Lucknow) ৷ সেখান থেকে তিনি বিজেপি ও কংগ্রেসকে কড়া আক্রমণ করেন ৷ আরও অনেক প্রশ্নের উত্তরও দেন ৷

3. PM Attacks Congress as Lata's Brother sacked: লতার ভাইকে বরখাস্ত, কিশোরের গান ব্যান ! কংগ্রেসকে বিঁধতে আবেগে শান নমোর

লতা মঙ্গেশকরের ভাই হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরকে বরখাস্ত (Lata Mangeshkar's Brother Was Fired) করেছিল কংগ্রেস ৷ জরুরি অবস্থার সময় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কিশোর কুমারের গান ৷ কংগ্রেসকে বিঁধতে দেশবাসীর আবেগ ছোঁয়ার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Attacks Congress as Lata's Brother sacked)৷

4. PIL in demand of removing Governor: রাজ্যপালকে সরানোর দাবিতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (PIL in demand of removing Governor)-কে সরানোর দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা হল জনস্বার্থ মামলা (PIL filed in Calcutta High Court)) ৷

5. BJP Manifesto for UP Polls : ক্ষমতায় ফিরলে ‘লভ জিহাদ প্রতিরোধ’ আইন, উত্তরপ্রদেশে ইস্তেহার প্রকাশ বিজেপির

উত্তরপ্রদেশে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারে (BJP Manifesto for UP Polls) বড় ঘোষণা অমিত শাহের ৷ ক্ষমতায় ফিরলে উত্তরপ্রদেশে ‘লভ জিহাদ প্রতিরোধ’ আইন আনার কথা বললেন তিনি (Love Jihad Act for Uttar Pradesh BJP Promises in Their Manifesto) ৷ যেখানে 10 বছরের কারাদণ্ড এবং 1 লক্ষ টাকা জরিমানার সংস্থান করা হবে বলে জানিয়েছেন শাহ ৷

6. SMC Election 2022 : রাজ্য চাইলেও শিলিগুড়ির উন্নয়ন করতে দেয়নি আগের পৌরবোর্ড, তোপ ফিরহাদের

আগামী 12 ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে পৌরভোট ৷ তার প্রচারে এলেন তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim campaigning for SMC Election ) ৷

7. Saayoni Ghosh on independent candidates: নির্দল প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকদের রেয়াত করবে না দল, হুঁশিয়ারি সায়নীর

নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানো কর্মীদের এবং তাঁদের সমর্থকদের রেয়াত করা হবে না ৷ তাঁদের দল থেকে বরখাস্ত করা হবে ৷ আসানসোলে গিয়ে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ (Saayoni Ghosh on independent candidates) ৷

8. Mamata Banerjee Attacks BJP : উত্তরপ্রদেশে হারলে দেশেও হারবে বিজেপি, লখনউতে বললেন মমতা

উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের প্রচারে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee at Lucknow) ৷ সেখানে সমাজবাদী পার্টির (Samajwadi Party) সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের পাশে বসে ভাষণ দিলেন তিনি ৷ তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপিকে ৷

9. PM Modi attacks congress over Emergency: কংগ্রেস না থাকলে কী হত...সংসদে তুলোধোনা মোদির

গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি দলের পরিবারতন্ত্র (dynastic parties are biggest threat to democracy) ৷ রাজ্যসভায় এই ভাষাতেই কংগ্রেসকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi attacks congress over Emergency) ৷

10. IND vs WI 2nd ODI Preview : কার জায়গায় প্রথম একাদশে রাহুল ? দ্বিতীয় একদিনের আগে বড় চিন্তা ভারতের

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচ জিতে দ্বিতীয় ম্যাচে নামবে ভারত ৷ কিন্তু, সেখানেও চাপে টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ কারণ দলে ফিরছেন কে এল রাহুল (KL Rahul Return in Indian Team) ৷ কাকে বসিয়ে সহ-অধিনায়ককে খেলানো হবে (Who will be Out to Create Place for KL Rahul ?) ? সেই নিয়ে চিন্তায় কোচ রাহুল এবং অধিনায়ক রোহিত ৷