লখনউ, 8 ফেব্রুয়ারি : 2021-এর বিধানসভা ভোটে বাংলায় ডাবল সেঞ্চুরি করে জিতেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তার পর থেকে ক্রমশ জাতীয় স্তরে সংগঠন বৃদ্ধির কাজ শুরু করেছে ঘাসফুল শিবির ৷ 2024-এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি বিরোধী জোট গড়ার কাজও চালাচ্ছে তারা ৷

কিন্তু সেই নির্বাচনে মমতাও কি সরাসরি নামবেন (Will mamata contest from uttar pradesh in the lok sabha) ? উত্তরপ্রদেশের কোনও আসন থেকে ভোটে লড়বেন ? মঙ্গলবার লখনউয়ে সমাজবাদী পার্টির হয়ে ভোটের প্রচারে গিয়ে এই প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee at Lucknow) ৷

2021-এ বাংলার বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে পর্যুদস্ত করে জিতেছে তৃণমূল ৷ কিন্তু ভোটের ময়দানে আসল লড়াই হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র মোদির মধ্যে ৷ মমতার কাছে পরাজিত হয়েছেন মোদি ৷ তাই তৃণমূলের কোনও কোনও নেতা দাবি করেছিলেন 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে বারাণসীতে সরাসরি মোদির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন মমতা ৷

এদিন বোধহয় সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছিলেন কেউ কেউ ৷ তাই হয়তো মমতাকে উত্তরপ্রদেশ থেকে ভোটে লড়র বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় ৷ কিন্তু মমতা এই প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর দেননি ৷ তিনি জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশে এখন বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) ৷ লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ থেকে লড়াই নিয়ে অখিলেশের সঙ্গে পরে আলোচনা করা হবে ৷

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মমতা আসলে ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখলেন ৷ তিনি লড়বেন কি না, সেই উত্তরও যেমন সরাসরি দিলেন না ৷ আবার উত্তরপ্রদেশে সামগ্রিকভাবে তৃণমূল নির্বাচনী ময়দানে নামবে কি না, সেই উত্তরও ঝুলিয়ে রাখলেন মমতা ৷

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে না লড়লেও মমতার দল এবার গোয়া বিধানসভা ভোটে লড়াই করছে ৷ কিন্তু গোয়ার ভোটকে যে মমতা সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন না, সেটাও এদিন স্পষ্ট করেছেন ৷ তাঁর কথায়, ‘‘গোয়ায় আমার দল লড়ছে ৷ যাইনি ৷ কিন্তু উত্তরপ্রদেশে সম্মানের লড়াই হয়েছে ৷’’ জেতার পর আবার আসবেন বলেও উত্তরপ্রদেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি ৷

