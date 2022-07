1. Petrol Diesel Price in Maharashtra: পেট্রল, ডিজেলের ভ্যাট কমিয়ে দামে রাশ, বড় পদক্ষেপ শিন্ডে সরকারের

পেট্রল ও ডিজেলের (Petrol Diesel Price in Maharashtra) উপর থেকে 'ভ্য়ালু অ্য়াডেড ট্যাক্স' (Value Added Tax) বা ভ্য়াট (VAT) কমানোর সিদ্ধান্ত নিল মহারাষ্ট্র সরকার (Maharashtra Government) ৷ ফলে জ্বালানির দামে (Petrol Diesel Price in Maharashtra) কিছু হলেও রাশ টানা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

2. Sealdah Metro Service: দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান, শুরু হল শিয়ালদা মেট্রোর যাত্রী পরিষেবা

আজ থেকে চালু হল শিয়ালদা মেট্রো স্টেশন (Sealdah Metro station) থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ (Salt Lake sector V) পর্যন্ত যাত্রী পরিষেবা । শিয়ালদা থেকে সেক্টর ফাইভ পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র 20 মিনিট । শিয়ালদা ও সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-এর মধ্যে চলবে মোট 100টি পরিষেবা, 50টি ইস্ট বাউন্ড ও 50টি ওয়েস্ট বাউন্ড(passenger service) ।

3. Primary Teachers Recruitment Scam: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের (Calcutta High Court Seeks Investigation Progress Report From CBI on Primary Teachers Recruitment Scam) ৷

4. British Parliament felicitated Sourav: স্বপ্নের বিলেতে 'মহারাজ'কীয় সংবর্ধনা, সুরভিত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের বর্ষপূর্তিতে সংবর্ধিত করল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট (British Parliament felicitates BCCI President Sourav Ganguly)। ছ'মাস আগেই ব্রিটেনের পার্লামেন্ট এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বলে জানিয়েছেন মহারাজ ।

5. Telangana Rain News: 100 বছরের রেকর্ড বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত তেলেঙ্গানা, বন্যার আশঙ্কায় তটস্থ প্রশাসন

একশো বছরের মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টি পেল তেলেঙ্গানা ৷ নদী প্লাবিত হয়ে ভেসে গিয়েছে বহু এলাকা ৷ বাড়ি ভেঙে ইয়েদুলা চিন্নায়া নামে এক বৃদ্ধর মৃত্যুও হয়েছে (Massive rainfall in Telangana) ৷ নীচু এলাকা থেকে 1500 মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ 2 হাজার 222টি গ্রামে পরিশুদ্ধ পানীয় জল পাঠানের ব্যবস্থা হয়েছে ৷

6. India Squad against WI: ক্যারিবিয়ান সফরে কোহলিহীন টিম ইন্ডিয়া

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করল বিসিসিআই ৷ ছুটিতে পাঠানো হয়েছে বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাকে ৷

7. CM on Bengal Division: 'উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ সবই সমান', বাংলা-ভাগ প্রসঙ্গে সতর্কবার্তা মমতার

উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ সবই সমান । বাংলা ভাগ প্রসঙ্গে তাৎর্যপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (CM Mamata Banerjee commented on North Bengal-South Bengal Controversy) ।

8. Dhankhar on GTA: জিটিএ-র শপথে দুর্নীতি-অনুন্নয়ন নিয়ে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি রাজ্যপালের

দার্জিলিংয়ের ভানুভবনে বৃহস্পতিবার জিটিএ-র নব নির্বাচিত মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, সহকারি কার্যনির্বাহী আধিকারিক ও চেয়ারম্যানকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ শপথের ওই মঞ্চ থেকেই দুর্নীতি ও অনুন্নয়ন নিয়ে শেষবারের মতো চরম হুঁশিয়ারি দেন তিনি ৷

9. Raashi Khanna: উন্মুক্ত বক্ষ বিভাজিকা, খোলা চুল...রূপের আগুনে ভক্তদের উষ্ণতার নয়া পাঠ পড়ালেন রাশি

বোল্ড লুকে ফের একবার অনুরাগীদের মন মাতালেন রাশি খান্না...দেখে নিন তাঁর নতুন ফটোশ্যুটের কিছু ঝলক...

10. Mamata at Darjeeling: পাহাড়ে চেনা ছন্দে মমতা, বানালেন মোমো; কিনলেন অর্কিড ফুল

বৃহস্পতিবার আবারও অন্য মেজাজে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে(CM Mamata Banerjee makes momo in Darjeeling) । এদিন সকালে জলাপাহাড় ও ম্যাল পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঘুরতে বের হন মুখ্যমন্ত্রী ।