1. Regular International Flights Resume : আজ থেকে স্বাভাবিক হল আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করে দেওয়া হল আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা (Regular International Flights Resume in India from Today) ৷ অসামরিক বিমান মন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী আজ থেকে 40টি দেশের 60 অসামরিক বিমান সংস্থা ভারতে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা শুরু করেছে (60 Foreign Airlines of 40 Countries Get Approval to Operate Regular International Flights in India) ৷

2. PM Addresses Matua Society : মতুয়া ধর্মমেলায় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল ভাষণ, রাজনীতি দেখছেন মমতাবালা

মতুয়াদের সমর্থন ফিরে পেতে এবার নয়া উদ্যোগ নরেন্দ্র মোদির ৷ ধর্মমেলার দিন মতুয়া সমাজের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi will Addresses Matua Society in Matua Dharma-Mela) ৷ আজ শান্তনু ঠাকুর এ কথা নিশ্চিত করেছেন ৷ তবে, এর পিছনে পুরোপুরি রাজনীতি রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন, ঠাকুরবাড়ির আরেক সদস্য মমতাবালা ঠাকুর ৷

3. Oscars 2022: আজ বসছে অস্কারের আসর, কারা পেল মনোনয়ন ? কারা প্রেজেন্টার ?

অস্কারের (Oscars 2022) প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে ৷ কোথায় লাইভ দেখবেন, কারা জিততে পারেন - 94তম অ্য়াকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠান (94th Academy Awards) ৷ এনিয়ে রইল নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ৷

4. Petrol-Diesel Price Hike : আজ পেট্রলের দাম বাড়ল 50 পয়সা, এই নিয়ে পাঁচবার

ভোট মিটতেই দেশে জ্বালানির দাম ঊর্ধ্বমুখী ৷ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে ৷ তার দায় এবার জনগণের উপর (Petrol-Diesel Price Hike) ৷

5. Jorabagan Stoneman Issue : 8 মাস পর গ্রেফতার জোড়াবাগান খুনে পলাতক অভিযুক্ত স্টোনম্যান

আট মাস আগে মাথা থেঁতলে জোড়াবাগানে এক যুবককে খুন করে ঝাড়খণ্ড পালিয়ে যায় অভিযুক্ত কৃষ্ণ সাহু ৷ কিন্তু ভিন রাজ্যে পালিয়েও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেল না অপরাধী (Jorabagan Stoneman Issue) ৷ ঠিক কী হয়েছিল 21 জুলাই, 2021-এ ?

6. KMC on Plastic Use in Market : দোকানে প্লাস্টিক টাঙানো বন্ধের জন্য পুলিশি হস্তক্ষেপ, লালবাজারে চিঠি কলকাতা পৌরনিগমের

শহরের একাধিক বাজারে অস্থায়ী দোকানের ছাদ হিসেবে এবার প্লাস্টিক ও ত্রিপল নিষিদ্ধ করতে চলেছে কলকাতা পৌরনিগম (Stop Use Plastic in Kolkata) ৷ এই বিষয়ে পুলিশি নজরদারির আবেদন জানিয়ে লালবাজারে আজ চিঠি দেবে পৌরনিগম ৷

7. Women's WC 2022 : ক্রাইস্টচার্চে নয়া রেকর্ড মিতালির, জয়ের লক্ষ্যে 274 রান তুলল ভারত

আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা (India vs South Africa in must-win game) ৷ প্রোটিয়া বধ করলে শেষ চারে জায়গা পাকা করবে ভারতও ৷ সেই লক্ষ্যেই ব্যাট করতে নেমে 274 রান তুলল ‘উইমেন ইন ব্লু’ ৷

8. KKR vs CSK : বুড়ো হাড়ের ভেলকি দেখল কলকাতা-চেন্নাই ম্যাচ

জাদেজা-ধোনির 70 রানের পার্টনারশিপে নাইটদের 132 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ 9 বল বাকি থাকতেই সেই রান তুলে দেন রাহানেরা ৷ ‘ইয়ংস্টার’রা নন, আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে সমস্ত নজর কাড়লেন প্রবীণরাই (KKR vs CSK T-20 Match) ৷

9. Anik Dutta Drafts Logo of Aparajito : সত্যজিতের ধারা মেনেই অপরাজিতর লোগোর খসড়া আঁকলেন অনীক

সত্যজিৎ রায়ের ধারা অব্যাহত রেখে 'অপরাজিত'র লোগোর খসড়া আঁকলেন পরিচালক অনীক দত্ত (Anik Dutta drafts logo of Aparajito) ৷

10. Swiss Open 2022 : সুইস ওপেনের ফাইনালে সিন্ধু-প্রণয়, সাড়া জাগিয়েও ব্যর্থ শ্রীকান্ত

সুইস ওপেনের সেমিফাইনালে এশিয়াডে সোনাজয়ী ইন্দোনেশিয়ার জোনাথন ক্রিস্টির কাছে হেরে গেলেন শ্রীকান্ত ৷ একইদিনে ফাইনালে উঠলেন দুই ভারতীয় তারকা পিভি সিন্ধু এবং এইচএস প্রণয় (Sindhu and Prannoy enter Swiss Open final) ৷