নয়াদিল্লি, 27 মার্চ : প্রায় 2 বছর পর আজ থেকে ফের স্বাভাবিক হল আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা (Regular International Flights Resume in India from Today) ৷ কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিষেবা মন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেলের (Directorate General of Civil Aviation) নির্দেশ অনুযায়ী, রবিবার থেকে নিয়মিত আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল শুরু হয়েছে ৷ মূলত ভারতে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা দেয় এমন সংস্থাগুলির আবেদনে সাড়া দিয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷ আজ থেকে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হল ৷

অসামরিক বিমান পরিষেবা মন্ত্রকের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিদেশি ক্যারিয়ারগুলি তাঁদের আন্তর্জাতিক পরিষেবার সূচির জন্য আবেদন করেছিল ৷ সেই মত, 2022’র গ্রীষ্মকালীন সূচি 27 মার্চ 2022 থেকে কার্যকর হচ্ছে ৷ চলবে এ বছরের 29 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ 2022 সালের গ্রীষ্মকালীন সূচি অনুযায়ী ভারতে আসা এবং যাওয়ার মিলিয়ে মোট 1783টি উড়ানকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে মরিশাস, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, টার্কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক মিলিয়ে মোট 40টি দেশের 60 বিদেশি বিমান সংস্থাকে এই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে (60 Foreign Airlines of 40 Countries Get Approval to Operate Regular International Flights in India) ৷ তবে, প্রত্যেক বিমান সংস্থাকে করোনার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনে পরিষেবা দিতে হবে ৷ পাশাপাশি সুরক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে ৷

এছাড়াও, আর বেশ কয়েকটি নতুন এয়ারলাইন সংস্থা ভারত থেকে আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিষেবা দেবে ৷ যার মধ্যে রয়েছে, ইন্ডিয়া সালাম এয়ার, এয়ার আরাবিয়া আবু ধাবি, কোয়ান্টাস এবং আমেরিকান এয়ারলাইন ৷ এই সংস্থাগুলি খুব শীঘ্রই ভারত থেকে আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিষেবা দেবে ৷ প্রসঙ্গত, 2020 সালের মার্চ থেকে ভারত আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দেয় প্যানডেমিকের কারণে ৷ পরবর্তী সময়ে কিছু ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উড়ান চালু হলেও, তা খুবই সামান্য ছিল ৷