দেশের করোনা পরিস্থিতি (Covid surge in India) নিয়ে আজ বিকেলে পর্যালোচনা বৈঠকে বসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi will chair Review Meeting on Corona situation) ৷ দেশজুড়ে করোনার দাপটের জেরেই এই সিদ্ধান্ত বলে দাবি সূত্রের ৷

2. Bengal Corona Active cases : মহারাষ্ট্রের পরই পশ্চিমবঙ্গ, সক্রিয় আক্রান্তের নিরিখে 'সেকেন্ড বয়' বাংলা

তথ্য বলছে, সক্রিয় আক্রান্তের নিরিখে প্রথম দুই স্থানে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ

3. Parliament Security Staff Test Positive : সংসদ ভবনের নিরাপত্তার বাহিনীর 400 সদস্য করোনা আক্রান্ত

সংসদ ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অন্তত 400 জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৷

4. vicky katrina one month anniversary: উষ্ণ আলিঙ্গনে বিয়ের এক মাস পূর্তি উদযাপন ভিক্যাটের

হাবি ভিকি কৌশলের উষ্ণ আলিঙ্গনে ক্যাটরিনা কাইফ (vicky katrina one month anniversary)৷ এমনই একটি ছবি পোস্ট করে বিয়ের এক মাস পূর্তি উদযাপন করলেন ক্যাট ৷

5. Maharashtra Impose Night Curfew : মহারাষ্ট্রে আজ রাত 12টা থেকে লাগু রাত্রিকালীন কার্ফু, জারি একাধিক বিধিনিষেধ

10 জানুয়ারি রাত 12টা থেকে রাত্রিকালীন কার্ফু মহারাষ্ট্রে ৷

6. 7 Runs Off One Ball : নো, ওয়াইড, ছয় ছাড়াই এক বলে এল সাত রান

ব্যাটার চার-ছয় মারেনি ৷ সম্পূর্ণ বৈধ উপায়ে বল করেছেন বোলারও ৷ তারপরেও এক বলে এল সাত সাতটি রান ৷ নিউজিল্যান্ড-বাংলাদেশ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে অবাক করা ঘটনা দেখল ক্রীড়াবিশ্ব ৷

7. Benefits Of Black Raisins : প্রতিদিনের ডায়েটে থাকুক হাজারো গুণে ভরপুর কালো কিশমিশ

কিশমিশ স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের জন্য অন্যতম কার্যকরী বলে বিবেচিত হয় ।

8. Jacqueline-Sukesh Viral Pic : কঠিন মুহূর্ত, ব্যক্তিগত ছবি প্রকাশ না করার অনুরোধ জ্যাকলিনের

এবার সামনে এল সুকেশ-জ্যাকলিনের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ৷

9. Supreme Court Justices Covid positive : করোনা আক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের চার বিচারপতি, কোয়ারান্টিনে 150 কর্মী

করোনা আক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের চার বিচারপতি ৷ এছাড়াও কোয়ারান্টিনে রয়েছেন প্রায় 150 কর্মী (justices of Supreme Court test Positive for Covid ) ৷

10. Snowfall at Badrinath temple : তুষারে আবৃত দেবভূমি, বরফস্নাত বদ্রীনাথ ধামে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য

উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় অবস্থিত বদ্রীনাথ ধাম এখন বরফের দেশে ৷