হায়দরাবাদ, 9 জানুয়ারি: বিয়ের এক মাস পূর্তি (one month anniversary) সেলিব্রেট করছেন বলিউডের সদ্যবিবাহিত জুটি ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল (katrina kaif vicky kaushal latest news)৷ গত বছর 9 ডিসেম্বর রাজস্থানের সোয়াই মাধোপুরে রূপকথার বিয়েতে সাত পাকে বাঁধা পড়েন তাঁরা ৷ জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তের এক মাস পূর্ণ হওয়াকে সোশ্যাল মিডিয়ায় উদযাপন করলেন ক্যাট (katrina kaif one month anniversary post)৷ হাবির সঙ্গে একান্ত আবেগঘন একটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি ৷ যা মন জয় করেছে তাঁর ভক্তদের ৷ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সেলিব্রিটিরাও ৷

চুপিসারে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও পরিবারকে নিয়ে গত বছরের শেষে সিক্স সেনসেস ফোর্ট বারওয়ারায় বিয়েটা সেরে ফেলেন ভিক্যাট (vicky katrina)৷ বিয়ের আগে চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রেখেছিলেন ৷ তবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর অবশ্য তাঁরা একে একে বিয়ের (katrina kaif vicky kaushal marriage) নানা অনুষ্ঠানের ছবি প্রকাশ করেছেন ৷ শুধু তাই নয়, বিয়ের পর তাঁদের নতুন বাড়িতে নিউ ইয়ার সেলিব্রেশনের ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে ৷ এ বার বিয়ের এক মাসের পূর্তি ৷ এই উপলক্ষে ক্যাটরিনা (Katrina Kaif shares loved-up picture with Vicky Kaushal) যে ছবিটি পোস্ট করেছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে ভিকির উষ্ণ আলিঙ্গনে এক গাল হেসে পোজ দিয়েছে এই জুটি ৷ ছবির ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, "হ্যাপি ওয়ান মান্থ মাই লাভ ৷"

আরও পড়ুন: Katrina Kaif shares photo of hands with bridal mehndi : বিয়ের মেহন্দির ক্লোজ-আপ ছবি পোস্ট, কী বার্তা দিলেন ক্যাটরিনা ?

এই পোস্ট মন জয় করে নিয়েছে ভিক্যাটের (vicky katrina one month anniversary) ভক্তদের ৷ অনেকেই লাল হৃদয়ের ইমোজি দিয়ে ভালবাসা জানিয়েছেন সদ্যবিবাহিত সেলেব জুটিকে ৷ তাঁদের ভালবাসা জানিয়েছেন অন্য সেলিব্রিটিরাও ৷ যেমন দিয়া মির্জা কমেন্ট বক্সে লিখেছেন, "Awww ❤️❤️৷" নেহা ধুপিয়া লিখেছেন, "Happy happy happy our gorgeous couple ❤️ we love you."

আরও পড়ুন: Vicky Katrina Lands in Mumbai : মুম্বইয়ে ফিরলেন ভিক্যাট, নজর কাড়লেন নবদম্পতি

বিয়ের পর মালদ্বীপে মধুচন্দ্রিমা সেরে ফেরার পর ছোটখাটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন বাড়িতে প্রবেশ করেন ভিক্যাট ৷ তবে দুজনেই কাজেও ফিরেছেন ৷ শুরু করে দিয়েছেন শুটিং ৷

আরও পড়ুন: Vickat Haldi Pics : প্রেমের রং হলুদ ! ভিক্যাটের গায়ে হলুদের ছবিতে মজল নেটদুনিয়া