গোয়া, 15 জানুয়ারি : গোয়ার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন বিজেপি বনাম বিজেপি-বিরোধীদের লড়াই ? নাকি বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের ? এ নিয়ে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রর তরজা জারি ৷

গতকাল একটি সাংবাদিক মাধ্যমে গোয়ায় কংগ্রেসের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক (INC Goa Congress Election Observer) পি চিদম্বরম (P Chidambaram) সাফ জানান, গোয়ায় নির্বাচনী যুদ্ধ শুধুমাত্র বিজেপি আর কংগ্রেসের সঙ্গে ৷ সেখানে আপ বা তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলের জায়গা নেই ৷ আর থাকলেও তাতে নেতৃত্ব দেবে কংগ্রেস ৷ তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র কয়েক মাস আগে গোয়ায় এসেছে ৷ তাদের ঔদ্ধত্য আর বিলাসবহুল প্রচারে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে, জানান প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ৷

তবে তিনি স্বীকার করেন যে, ঘাসফুল হাত চিহ্নের সঙ্গে জোট বাঁধার একটা ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ কিন্তু তাদের মনে কী আছে, তা পরিষ্কার নয় ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে জোট গঠন হবে ? তারা কি বহু সংখ্যক আসনে প্রার্থী দেবে ? আর এর সঙ্গে এটাও স্পষ্ট নয়, তারা কেন কংগ্রেস সদস্যদের ভাঙিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ? কংগ্রেস তো তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও নেতা বা সদস্যকে নিয়ে আসেনি, খোলাখুলি জানান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷

এর জবাব দিলেন গোয়ায় তৃণমূল ইন-চার্জ (TMC Goa In-charge) মহুয়া মৈত্র (TMC MP Mahua Moitra tweets AITC offer to INC on Goa to defeat BJP) ৷ তিনি একটি টুইটে স্পষ্ট করেন, "প্রথমত, গোয়ায় বিজেপিকে হারাতে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যে কংগ্রেসকে জোট গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেসকে চায় ৷ দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস নেতৃত্ব ফেরার সময় চেয়েছিল (INC leadership asked for time to revert) ৷ এটা প্রায় দু'সপ্তাহ আগের ঘটনা ৷ তৃতীয়ত, পি চিদম্বরমের হয়ত এ বিষয়ে কিছু জানা নেই ৷ এ ধরনের বিবৃতি দেওয়ার আগে তাঁর কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলা উচিত ৷"

11 জানুয়ারি একটি সাক্ষাৎকারে গোয়া কংগ্রেসের সমালোচা করেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ 14 জানুয়ারি আরেকটি সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেছিলেন, "কংগ্রেসের এবার বোঝা উচিত, যে তারা দেশের সম্রাট নয় ৷ 2017 সালে কংগ্রেসকে জিতিয়েছিল গোয়ার মানুষ ৷ বিজেপির থেকে বেশি ভোট পেয়েছিল, কিন্তু তারা সরকার গড়তে পারেনি ৷ এবার আমরা সেই এক ঘটনা ঘটতে দিতে পারি না ৷" বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেস একা লড়তে পারবে না ৷ তাই বিজেপিকে হারানোর স্বার্থে নিজেদের নাক উঁচু মানসিকতা থেকে সরে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গঠনের বার্তা দেন তিনি ৷

