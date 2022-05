ভোপাল (মধ্যপ্রদেশ), 14 এপ্রিল : বিরল প্রজাতির হরিণ শিকারীদের ধরতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে বেঘোরে প্রাণ হারালেন তিন পুলিশ কর্মী (Three Policemen Killed in Firing by Miscreants in Guna District of Madhya Pradesh) ৷ মধ্যপ্রদেশের ভোপাল থেকে 160 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত গুনা জেলার ঘটনা ৷ মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র জানান, শনিবার ভোররাতে দুষ্কৃতীদের ধরতে পুলিশের একটি দল গুনা জেলার অ্যারন এলাকায় অভিযান চালায় ৷ সেখানে দুষ্কৃতীরা ওই পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ ঘটনায় এক সাব ইন্সপেক্টর এবং দুই কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে ৷

পুলিশ কর্মীদের মৃত্যুতে মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে গুনা জেলার অ্যারন এলাকায় দুষ্কৃতীদের ধরতে অভিযান চালায় পুলিশবাহিনী ৷ দুষ্কৃতীদের লুকিয়ে থাকা জায়গায় গিয়ে পুলিশ চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে ৷ অভিযোগ দুষ্কৃতীরা পালাবার পথ না পেয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে ৷ আর তাতেই 3 পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয় ৷ তিনি জানান, প্রশাসনের কাছে খবর ছিল দুষ্কৃতীরা চারটি বিরল প্রজাতির হরিণকে মেরে ফেলেছে (Four Deer of Rare Species Being Killed by Miscreants) ৷ সেই তথ্য অনুযায়ী, পুলিশ অভিযুক্তদের ধরতে অভিযান চালায় ৷ আর তাতেই সাব ইন্সপেক্টর রাজকুমার যাদব এবং কনস্টেবল নীলেশ ভারগভ এবং শান্তারাম মীনা গুলিবিদ্ধ হন ৷ পরবর্তী সময়ে তাঁদের মৃত্যু হয় ৷

এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন নরোত্তম মিশ্র ৷ পাশাপাশি, পুলিশ প্রশাসনকে পুরো ঘটনায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷ যাতে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বার্তা দিয়ে একটি উদাহরণ তৈরি করা যায় ৷ এ নিয়ে শনিবার সকালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের বাসভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছিল ৷ যেখানে রাজ্য পুলিশের ডিজি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যসচিব এবং অন্যান্য পদস্থ পুলিশকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ৷