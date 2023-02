সৈদাবাদ (তেলেঙ্গানা), 24 ফেব্রুয়ারি: ছেলে চুরি করে তাকে 10 হাজার টাকায় বিক্রি করল চোর ৷ আর ক্রেতা চার মেয়ের বাবা উবিদি নরসিমহা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার নালগোন্ডা জেলায় ৷ চুরি যাওয়া নাবালকের মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে ৷ অভিযুক্তকে কাদামাঞ্চি পাণ্ডু থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তার বয়স 28 বছর ৷ যিনি ওই শিশুটিকে কিনেছিল অর্থাৎ চার মেয়ের বাবা নরসিমহাকেও চুরিতে সহযোগিতার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Five years old boy stolen and sold to father of four daughters) ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 34 বছরের নরসিমহার চারটি মেয়ে আছে ৷ তিনি উত্তরাধিকার খুঁজছিল ৷ এ বিষয়ে তিনি পাণ্ডুর কাছে সাহায্য চান ৷ একটি ছেলে জোগাড় করে দিতে বলেন চার মেয়ের বাবা ৷ এরপর পাণ্ডু ছোট ছেলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে থাকে ৷ এই ঘটনার 18 মাসের মাথায় এক তরুণী ও তার সন্তানের দিকে নজর পড়ে পাণ্ডুর ৷ ওই তরুণীর বয়স 20 এবং সন্তানের বয়স 5 বছর ৷ মা-ছেলেকে কেশমপেট মণ্ডলে শিব মন্দিরের কাছে শংকেশ্বর বাজারে দেখতে পায় কাদামাঞ্চি পাণ্ডু ৷ সেখানে মা ও তাঁর ছোট ছেলেটি দু'জনেই ভিক্ষাবৃত্তি করে দিন গুজরান করে ৷ পাণ্ডু তাদের দু'জনকে কাছের একটি মদের দোকানে নিয়ে যায় ৷ সে ভেবেছিল মাকে নেশাগ্রস্ত করে সেই সুযোগে ছেলেটিকে নিয়ে পালিয়ে যাবে ৷ সেই মতো চুরি করে ছেলেটিকে ৷ কিন্তু ছেলেটি মা সৈদাবাদ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন ৷

পুলিশের একটি বিশেষ দল সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে ৷ তারা স্থানীয়দের কাছে ছোট ছেলে এবং পাণ্ডুর ফোটো দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে ৷ বনস্থলীপূরমের কয়েকজন পুলিশকে এই সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে সাহায্য করে ৷ একজন পুলিশকে জানান, তিনি পাণ্ডুকে বনস্থলীপূরমে দেখতে পেয়েছেন ৷

পুলিশের ফাঁদে পা দিয়ে বুধবার গ্রেফতার হয় পাণ্ডু ৷ সে এখন পুলিশি হেফাজতে ৷ অভিযোগের 48 ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ সে জানায়, 1 হাজার টাকা অগ্রিম নিয়ে ছেলেটিকে 10 হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে সে৷ পুলিশ তার দেওয়া তথ্য অনুসারে নালগোন্ডায় পৌঁছয় ৷ ছোট ছেলেটিকে তার মায়ের কাছে নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়া হয় ৷