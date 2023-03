সুরাট, 23 মার্চ: জামিন পেলেন রাহুল গান্ধি ৷ বৃহস্পতিবার সকালে গুজরাতের সুরাতে জেলা দায়রা আদালত কংগ্রেস সাংসদকে দোষী সাব্যস্ত করে ৷ পরে তাঁর বিরুদ্ধে 2 বছরের কারাবাসের সাজা ঘোষণা করা হয় ৷ কিন্তু এদিনই জামিন পেয়ে যান লোকসভার কংগ্রেস সাংসদ ৷ তাঁকে ভারতীয় দণ্ডবিধির 504 ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন জেলা দায়রা বিচারক এইচএইচ বার্মা ৷ কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে অপমান করলে এবং উসকানিমূলক মন্তব্যে শান্তি নষ্টের চেষ্টা করলে এই ধারা প্রযোজ্য ৷ রায় ঘোষণার সময় রাহুল আদালতেই উপস্থিত ছিলেন (Rahul Gandhi gets bail in a defamation case over Modi Surname in Surat Gujarat) ৷ কংগ্রেস সাংসদের আইনজীবী জানান, এর আগে আদালত তাঁকে 30 দিনের মধ্যে উচ্চআদালতে আবেদন জানানোর অনুমতি দিয়েছিল ৷ তা খারিজ করেছে সুরাতের এই আদালতটি ৷

2019 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে কর্নাটকে নির্বাচনী প্রচারে রাহুল গান্ধির মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়৷ তিনি তাঁর বক্তৃতায় পলাতক ব্যবসায়ী নীরব মোদি এবং ললিত মোদির সম্পর্কে বলছিলেন ৷ সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, 'সব চোরেদের নামের পদবি মোদি হয় কী করে ?' মোদি পদবি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ বিজেপি বিধায়ক পুর্ণেশ মোদি রাহুলের 'মোদি-পদবি' নিয়ে সুরাট কোর্টে মানহানির মামলা ঠোকেন ৷ এদিকে রাহুল নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন৷ ভূপেন্দ্র প্যাটেল সরকারের প্রথম পাঁচ বছরের সময়কালে পুর্ণেশ মোদি মন্ত্রী ছিলেন ৷ 2023 সালের নির্বাচনে তিনি সুরাটের পশ্চিম বিধানসভা থেকে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ৷

সওয়াল-জবাব পর্বে কোলারে রাহুলের বক্তৃতাটির ইলেক্ট্রনিক প্রমাণ আদালতে পেশ করা হয় ৷ চেষ্টা করা হয় যে, রাহুলের মন্তব্য নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে এবং তিনি মোদি সম্প্রদায়ের সবাইয়ের সম্মানহানি করেছেন ৷ অন্যদিকে রাহুলের আইনজীবী জানান, আদালতের এই বিচার প্রক্রিয়া ঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি ৷

