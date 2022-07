নয়াদিল্লি, 27 জুলাই: আজ ফের ইডি-র সদর দফতরে পৌঁছলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির ৷ বুধবার এ নিয়ে তৃতীয় বার হাজিরা দিচ্ছেন তিনি ৷ সঙ্গে রয়েছেন মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা ৷ গতকালও সকাল 11টা নাগাদ নয়া দিল্লিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসে এসেছিলেন কংগ্রেস সুপ্রিমো ৷ ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার সঙ্গে জড়িত আর্থিক প্রতারণার তদন্তে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ এর আগে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিকে 5 দফায় 50 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জেরা করেছেন আধিকারিকেরা (Sonia Gandhi arrives at ED office with daughter Priyanka Gandhi Vadra for 3rd day) ৷

এর আগে মঙ্গলবার সন্ধে 7টার সামান্য ইডি-র সদর দফতর থেকে বেরন সোনিয়া গান্ধি ৷ গতকাল জেরা চলে 6 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ৷ সকাল 11টা নাগাদ মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা এবং ছেলে রাহুলকে সঙ্গে নিয়ে ইডির দফতরে আসেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী ৷ তিনি জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা পান ৷

ইডির আকবর রোডের অফিসে 75 বছর বয়সী মায়ের সঙ্গেই ছিলেন প্রিয়াঙ্কা ৷ প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে তিনি অন্য একটি ঘরে অপেক্ষা করছিলেন ৷ রাহুল অবশ্য সোনিয়া গান্ধিকে পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান এবং রাজপথে প্রতিবাদে নামেন ৷ পরে তাঁকে আটক করে পুলিশ ৷ এর আগে 21 জুলাই আকবর রোডের অফিসে ইডির মুখোমুখি হয়েছিলেন কংগ্রেস সুপ্রিমো ৷