নয়াদিল্লি, 26 জুলাই: কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারকে স্বৈরাচারী সরকার বলে ফের আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (India is a police state and Modi is a king says Rahul Gandhi) ৷ মঙ্গলবার দিল্লির বিজয় চকে প্রতিবাদ করার সময় রাহুল-সহ একাধিক কংগ্রেস নেতা ও সাংসদকে আটক করে পুলিশ ৷ এর প্রতিবাদে রাজপথেই মাটিতে বসে পড়েন রাহুল ৷ ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, "ভারত এখন পুলিশ শাসিত রাষ্ট্র, এখানে রাজা হলেন মোদি ৷" পরে এক টুইট বার্তায় প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি লেখেন, "স্বৈরাচারের এমন অবস্থা যে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদও করা যাচ্ছে না, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনাও করা যাচ্ছে না ৷ পুলিশ, এজেন্সির অপপ্রয়োগ করে, গ্রেফতার করেও আমাদের চুপ করানো যাবে না ৷ সত্যই এই স্বৈরাচারের খতম করবে ৷ "

এদিনই ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলার তদন্তে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে দ্বিতীয়বার তলব করেছে ইডি ৷ কংগ্রেস আগেই জানিয়েছিল এজেন্সি দিয়ে কংগ্রেস সভানেত্রীকে হেনস্থা করা হচ্ছে, পথে নেমে এর প্রতিবাদ হবে ৷ সেই মতো মঙ্গলবার এদিন প্রতিবাদে নামেন কংগ্রেস সাংসদরা ৷ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে বিরোধীদের হেনস্থা, মূল্যবৃদ্ধি-সহ একাধিক ইস্যুকে সামনে রেখে এদিন সংসদ ভবন থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করেন কংগ্রেস সাংসদরা ৷ যোগ দেন রাহুল গান্ধিও ৷ কিন্তু মাঝপথে বিজয়চকে তাঁদের আটক করে দিল্লি পুলিশ ৷ কংগ্রেসের অভিযোগ, রাহুল গান্ধিকে এদিন হেনস্থা করা হয়েছে ৷

আরও পড়ুন: রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে ইডি দফতরে সোনিয়া, আজ দ্বিতীয় দফার জিজ্ঞাসাবাদ

এরপরেই, প্রতিবাদে দিল্লির রাজপথে বসে পড়েন রাহুল ৷ জানা গিয়েছে, রাহুল গান্ধি-সহ আটক কংগ্রেস নেতৃত্বকে কিংসওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের নিউ পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ রাহুল এদিন যেভাবে মাটিতে বসে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তার সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধির প্রতিবাদের মিল খুঁজে পেয়েছে কংগ্রেস ৷ দলের তরফে তাঁদের দু'জনের ছবি দিয়ে এদিন টুইটও করা হয়েছে ৷