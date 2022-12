পটনা, 23 ডিসেম্বর: বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার মোতিহারিতে এক ইটভাটার চিমনিতে আগুন লেগে বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু হল 9 জনের ৷ মৃতরা প্রত্যেকেই ওই ইটভাটার কর্মী বলে জানা গিয়েছে (Blast at brick factory in Motihari) ৷ আরও 8 জন শ্রমিক ধ্বংসাবশেষের তলায় আটকে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ উদ্ধার কাজ চলছে (several died in blast at brick factory in bihar) ৷

জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেল নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে রামগড়বা থানা এলাকায় নগিরগির এলাকায় ৷ বিস্ফোরণের জেরে অনেক শ্রমিক ওই ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে যান ৷ তাঁদের মধ্যে 15 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৷ তাঁদের রক্সৌলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে ৷

উদ্ধারকাজের তদারকি করতে এলাকায় গিয়েছেন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিরকরা ৷ এলাকায় গিয়েছেন জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারও ৷