জেমা (উত্তর সিকিম), 23 ডিসেম্বর: ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে সেনাবাহিনীর কনভয় (Several Army jawans killed) । উত্তর সিকিমের জেমায় পিছল রাস্তায় মোড় ঘুরতে গিয়ে খাদে পড়ে গেল সেনাবাহিনীর কনভয় (Army jawans killed as vehicle falls into gorge in Sikkim ) । দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন 16 জন জওয়ান (16 Army personnel have lost their lives) । গুরুতর জখম 8 জন ।

সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় আরও অন্তত 8 জন সেনা জওয়ান গুরুতর জখম হয়েছেন । 6 জন সেনা জওয়ানকে এয়ারলিফট করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে । জানা গিয়েছে, উত্তর সিকিমের লাচেনের কাছে জেমাতে সেনার ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে । খাদ থেকে কয়েকশো ফুট পরে সম্পূর্ণ দুমড়েমুচড়ে যায় ট্রাকটি । যার ফলে ঘটনাস্থলেই 16 জন সেনার মৃত্যু হয় ।

ওই ট্রাকটি 3টি গাড়ির একটি কনভয়ের অংশ ছিল । যেটি সকালে চাটেন থেকে থাঙ্গুর দিকে চলে গিয়েছিল । জেমা যাওয়ার পথে, একটি তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে গেলে গাড়িটি খাদে পড়ে যায় । ইতিমধ্যে উদ্ধার অভিযান চালু করা হয়েছে । মৃতদের মধ্যে 3 জন জুনিয়র কমিশনড অফিসার এবং 13 জন সেনা রয়েছেন । সিকিম পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা দল, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বায়ুসেনা উদ্ধারের কাজ করছে । ইতিমধ্যে ঘটনাটি নিয়ে খোঁজখবর নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক । পাশাপাশি ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে যাওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং গোলেরও ।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং । সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "উত্তর সিকিমে সড়ক দুর্ঘটনায় ভারতীয় সেনাদের প্রাণহানির ঘটনায় গভীরভাবে ব্যথিত । জাতি তাঁদের সেবা ও অঙ্গীকারের জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ । শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা । যারা আহত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ।"

