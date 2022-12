মধ্যপ্রদেশের স্কুলে ছাত্রীদের অদ্ভুৎ ব্যবহার

শাহদোল(মধ্যপ্রদেশ), 17 ডিসেম্বর: মধ্যপ্রদেশের শাহদোল জেলার বিল্টিকুরি এলাকার ঝিংকাবিজুরি গভর্নমেন্ট হাইস্কুল সম্প্রতি খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে ৷ গত কয়েকদিন ধরে অদ্ভুৎ ঘটনা ঘটছে এই স্কুলে ৷ স্কুলে আসার পরেই ছাত্রীরা মাটিতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে ও চিৎকার করতে শুরু করে ৷ ঘটনার কোনও কূল-কিনারা করতে পারছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ ৷ কেন ছাত্রীরা এরকম করছে ! অবাক শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে অভিভাবকরাও (school students in MP village start dancing as soon as enter in school) ৷

নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে এই অস্বাভাবিকতা দেখা গিয়েছে ৷ হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেও নিয়ে যাওয়া হয় ওই ছাত্রীদের ৷ কিন্তু পরীক্ষাতে পড়ুয়াদের কোনও অসুস্থতা ধরা পড়েনি ৷ গ্রামের কারও কারও আশঙ্কা হয়তো ভূতে ধরেছে তাদের ৷ কুসংস্কারের বসে কয়েকজন ছাত্রীকে ঝাড়ফুক করাতেও নিয়ে যাওয়া হয় ওঝার কাছে (fear of ghost in school) ৷ কয়েকজন ছাত্রীর পরিবারের আবার দাবি ঝাড়ফুক করার পর স্বাভাবিক হয়েছে ওই পড়ুয়ারা ৷

স্থানীয় প্রশাসনের কাছেও এই খবর পৌঁছেছে ৷ বিষয়টি নিয়ে আধিকারিকরাও ধন্দে রয়েছেন ৷ এই প্রসঙ্গে আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার আনন্দ রাই সিনহা বলেন,"এই ঘটনার খবর পাওয়ার পরেই ব্লক শিক্ষা আধিকারিক (বিইও) ওই স্কুলে যান ৷ ছাত্রীদের মনোবিদের কাছে নিয়ে যেতে হবে ৷ আপাতত ওই স্কুলের পার্শ্ববর্তী মিডল স্কুলে পড়ুয়াদের ক্লাস নিতে বলা হয়েছে ৷"

অন্যদিকে ঝিংকাবিজুরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ ভূপেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, এই সমস্যা 15-16 বছর বয়সি ছাত্রীদের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে ৷ তাদের রক্ত পরীক্ষা করানো হয়েছিল, কিন্তু রিপোর্ট স্বাভাবিক এসেছে ৷ স্বাস্থ্য বিভাগ চেষ্টা করছে এই ঘটনা কেন হচ্ছে তার কারণ জানতে (fear of ghost in school in Madhya Pradesh) ৷