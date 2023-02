দিল্লি, 15 ফেব্রুয়ারি: 25 বছর বয়সি যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের ঘটনায় দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করল মৃতের পরিবার ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লির নাংলোইতে ৷ মৃতের নাম সাহিল মালিক (25) ৷ পরিবারের দাবি, পুলিশ যদি তৎক্ষণাৎ কোনও পদক্ষেপ নিত, তাহলে সাহিলের জীবন বেঁচে যেত । পুলিশের গাফিলতির কারণে অকালে তাঁকে প্রাণ হারাতে হল তাঁকে ৷ সাহিলের কাকা খলিল মালিক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তকারীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন ৷ তখন তিনি জানান, সাহিলের ভাই বিশাল মালিককে কিছু দুষ্কৃতী মারধর করে ৷ তিনি থানায় এসে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের সহায়তা চেয়েছিলেন । কিন্তু পুলিশ সাহায্য না করায় পরবর্তীতে সাহিলের প্রাণ গিয়েছে ৷

খলিল অভিযোগ করেন, "আমার ভাইপো বিশাল মালিক একটি জিম থেকে ফিরছিলেন ৷ যখন একটি আরটিভি বাস চালকের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে তার তর্ক হয় । তারা 8-10 জন লোক ছিল ৷ তাঁকে মারধর করে তারা । বিশাল তার বাইকটি সেখানে ফেলে রেখে কোনওরকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় । তিনি পালিয়ে নাংলোই থানায় যান । সেখানে গিয়ে পুলিশের সাহায্য চেয়েছিলেন বিশাল ৷ তিনি ওই লোকগুলির বিরুদ্ধে পুলিশকে জানান ৷ কিন্তু পুলিশ তাঁকে কোনও সাহায্য করেনি ৷"

তিনি আরও জানান, পুলিশ কোনও সাহায্য না করায় পরে বিশাল তাঁর ভাই সাহিলকে ডেকে বাইকটা সেই জাগয়া থেকে আনতে বলেন ৷ সাহিল সেখানে বাইক আনতে গেলে অভিযুক্তরা তাঁকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে ৷ ফলে সাহিল গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান ৷ পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ পুলিশ মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত করছে (Police has started to probe the matter) ।

প্রসঙ্গত, এর আগে 31 জানুয়ারি দিল্লির ওখলায় দুটি ছাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে ঝগড়ার পরে কালকাজি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে । 18 বছর বয়সি ওই ছাত্র ওখলা ফেজের দ্বিতীয় জেজে ক্যাম্পের বাসিন্দা ছিলেন । হংসরাজ শেঠি পার্কের কাছে ছাত্রদের দুই দলের মধ্যে ঝগড়ার সময় ছেলেটির বুকে ছুরিকাঘাত করা হয় বলে অভিযোগ । পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করেছে ।

