নয়াদিল্লি, 12 মে : এপ্রিল মাসে দেশে খুচরো পণ্যের মুদ্রাস্ফীতি নতুন রেকর্ড স্পর্শ করল ৷ আট বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ অঙ্কে পৌঁছেছে এই মুদ্রাস্ফীতির হার (Retail inflation in india soars to eight years high) ৷ বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস (এনএসও) এই তথ্য প্রকাশ করেছে ৷ পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের এপ্রিলে দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার (Retail inflation in April 2022) দাঁড়িয়েছে 8.38 শতাংশ ৷ গত বছর এপ্রিলে এই হার ছিল 1.96 শতাংশ ৷ অর্থাৎ গত এক বছরে মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়েছে 7.79 শতাংশ ৷ যা গত আট বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৷

এর আগে 2014 সালের মে মাসে দেশে খুচরো পণ্যে মুদ্রাস্ফীতির হার হয়েছিল 8.33 শতাংশ ৷ চলতি বছরের মার্চে এই মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল 7.68 শতাংশ ৷ মূলত জ্বালানি ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবেই এই মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ গত কয়েকমাস ধরে বিশেষত রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষ শুরুর পর থেকেই ভারতে ঊর্ধ্বমুখী জ্বালানির দাম ৷ বেড়েছে পেট্রল-ডিজেলের দাম ৷ যার প্রভাব পড়েছে বাজারেও ৷ ফলে বেড়েছে চাল,ডাল, ভোজ্য তেল থেকে কাঁচা আনাজ, মাছ, মাংস, ডিম, ফলমূলের দাম ৷ সেই প্রভাবই উঠে এসেছে এই পরিসংখ্যানে ৷

এই নিয়ে টানা চার মাস দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার চড়া ৷ বিষয়টি রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরও মাথা ব্যাথার কারণ ৷ মুদ্রাস্ফীতির হার কমাতে গত সপ্তাহেই আরবিআই (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) রেপো রেট 40 বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়েছিল ৷ মনে করা এদিনের পরিসংখ্যানের পর ফের একবার আরবিআই সুদের হার বাড়াতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷