রাজৌরি (জম্মু), 25 অগস্ট: ভারতীয় সেনাবাহিনী তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে ৷ হাসপাতালের শয্যা থেকে জানালেন আহত পাক জঙ্গি ৷ সে তার নাম তাবারক হুসেন বলে জানিয়েছে ৷ বয়স মাত্র 32 ৷ সে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে কোটলি গ্রামের সাবজকোটে (Sabzkot district of Kotli, Pakistan) থাকে ৷ রবিবার ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা এলওসি-র কাছ থেকে তাকে হাতেনাতে ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনী ৷ গত দু'দিনে রাজৌরির কাছে লাম সেক্টরে দু'জন জঙ্গি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে মারা গিয়েছে, বুধবার একথা জানায় ভারতীয় সেনা ৷

সামরিক হাসপাতালে ভর্তি তাবারক হুসেন ভারতীয় সেনার প্রশংসা করেছে (Pak Militant Tabarak Hussain captured in LOC says Indian Army behaving well with him) ৷ সে সাংবাদিকদের বলে, "আমি জখম হওয়ার পর আমাকে এখানে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৷ আমার চিকিৎসা চলছে ৷ ভারতীয় সেনা আমায় গ্রেফতার করার সময় থেকেই ভালো ব্যবহার করছে আমার সঙ্গে ৷"

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড কম্যান্ডার ব্রিগেডিয়ার কপিল রানা (Brigadier Kapil Rana) বলেন, "21 অগস্ট, রবিবার সকালে ঝাঙ্গারে (Jhangar) টহলদারি সেনা এলওসি-র কাছে দু-তিনজন জঙ্গিকে ঘোরাফেরা করতে দেখে ৷ একজন ভারত সীমান্তের কাছে এসে বেড়া কেটে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল ৷ সেনারা তাকে সতর্ক করে ৷ জঙ্গিরা পালিয়ে যায় ৷ একজন গুলিতে জখম হয়ে পড়ে যায় ৷" বাকিরা পিছনের দিকের জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে চলে যায় ৷ জখম এই পাকিস্তানি জঙ্গিকে গ্রেফতার করে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে তার প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারও হয়, জানালেন রানা ৷

আরও পড়ুন: ভারতে জঙ্গি হামলার ছক পাকিস্তানে, দাবি এনআইএর

তিনি জানিয়েছেন, এই ধৃত জঙ্গি নিজের পরিচয় দিয়েছে তাবারক হুসেন নামে ৷ তাকে জেরা করে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পারে সেনা ৷ রানা বলেন, "জঙ্গি স্বীকার করেছে ভারতীয় সেনা ছাউনিতে হামলা চালানোর ছক কষেছিল তারা ৷ পাকিস্তানের গোয়েন্দা (Pakistan intelligence agency) বিভাগের কলোনেল ইউনুস চৌধুরী (Col Yunus Chaudhry) তাকে ভারতে পাঠিয়েছিল এই কাজ করতে ৷ এর জন্য 30 হাজার টাকাও (পাকিস্তানি মুদ্রায়) দেয় পাক সংস্থা ৷" হুসেনের সঙ্গে আরও দুই কি তিনজন জঙ্গি ছিল ৷ তারা এলওসির কাছে ঘোরাফেরা করছিল ৷ সুযোগ বুঝে সেনা ছাউনিতে আক্রমণ করার অপেক্ষায় ছিল ৷

জেরায় হুসেন আরও জানায়, সে দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তান সেনার মেজর রাজাকের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে ৷ রবিবারের ঘটনা প্রসঙ্গে সামরিক হাসাপাতালের বেডে শুয়ে তার আক্ষেপ, "আমার সঙ্গে ওরা (সহ জঙ্গিরা) বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ৷ আর আমি ভারতীয় সেনার হাতে ধরা পড়ে গিয়েছি ৷"

লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি আসলে পাকিস্তান সেনা পরিচালিত, উঠে আসে হুসেনের কথায় ৷ সে বলে, "আমি ছ'মাস ধরে প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং পাকিস্তান সেনার বহু জঙ্গি ক্যাম্পে গিয়েছি ৷ লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদের (Lashkar-e-Taiba, LeT and Jaish-e-Mohammad, JeM) সদস্যদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ৷"

এখন হুসেনের অবস্থা স্থিতিশীল, জানিয়েছেন রাজৌরির সামরিক হাসপাতালের কম্যান্ডান্ট ব্রিগেডিয়ার রাজীব নায়ার ৷ তিনি বলেন, "সেনারা যখন তাকে ধরে, তখন সে (হুসেন) রক্তাক্ত অবস্থায় ছিল ৷ কিন্তু সেনারা তাদের রক্ত দিয়ে হুসেনের জীবন বাঁচিয়েছে ৷ তাকে হাতে করে খাইয়ে দিয়েছে ৷" গ্রেফতারির সময় হুসেনকে চেঁচিয়ে বলতে শোনা গিয়েছে, "আমি এখানে মরতে এসেছিলাম ৷ কিন্তু আমাকে ধোকা দিলে ৷ ভাই, আমায় এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও ৷" সেনা আধিকারিকেরা জানান, হুসেনের গোপনাঙ্গের চুল কামানো ছিল ৷ কোনও জঙ্গি আত্মঘাতী মিশনে গেলে অতীতে এমন বিশেষত্ব দেখা গিয়েছে ৷

আরও পড়ুন: সীমান্তে উদ্ধার অস্ত্র, গুলিযুদ্ধে মারা গেল পাকিস্তানি বন্দি

তবে তাবারক হুসেন এ নিয়ে প্রথম নয়, দ্বিতীয় বার ধরা পড়ল ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে ৷ 2016-র 25 এপ্রিল হুসেন ও তার ছোট ভাই হারুন আলিকে গ্রেফতার করা হয় ৷ 26 মাস কারাবাসের পর অমৃতসরে আত্তারি-ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে পাঠানো হয় ৷ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাকে শত্রুদের তথ্য জানার জন্য ব্যবহার করত ৷ এলওসি-র কাছে ভীমবের অঞ্চলে লস্কর-ই-তইবার প্রশিক্ষণ শিবিরে ছ'সপ্তাহ থেকে সব কিছু শিখেছে হুসেন ৷