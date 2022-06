শ্রীনগর, 15 জুন : উপত্যকায় পুলিশের গাড়িতে গ্রেনেড হামলা ৷ আহত এক পুলিশ আধিকারিক ৷ সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত কাশ্মীরের সোপিয়ান-সহ বিভিন্ন অঞ্চল ৷ এরইমধ্যে বুধবার সন্ধেয় অনন্তনাগ জেলায় টহলরত এক পুলিশের গাড়িকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে জঙ্গিরা ৷ ঘটনায় গুরুতর জখম এক পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে (One COP injured in Grenade attack on police party in Anantnag) ৷ সোপিয়ানে এদিনই সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয় 2 জঙ্গি ৷ সন্ধেয় পুলিশের গাড়িতে গ্রেনেড সেই ঘটনারই ফলশ্রুতি বলে মনে করা হচ্ছে ৷

এলাকা ঘিরে রেখে হামলাকারীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷ এদিকে সোপিয়ানে মঙ্গলবার রাতভর এনকাউন্টার চালায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৷ তাতে নিকেশ হয়েছে দুই লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি ৷ এদের মধ্যে একজনই সম্প্রতি কুলগামে ব্যাঙ্কে ঢুকে ম্যানেজারকে গুলি হত্যা করেছিল (Lashkar-e-Taiba terrorist involved in Bank Manager killing died in Shopian Encounter in Jammu and Kashmir) ৷ বুধবারও এনকাউন্টার চলে সোপিয়ানের কাঞ্জিউলার এলাকায় ৷

পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনী যৌথ অভিযান চালায় সেখানে ৷ দুই জঙ্গিকে নিকেশ করা প্রসঙ্গে কাশ্মীরের আইজিপি টুইটে লেখেন, "একজন জঙ্গির পরিচয় জানা গিয়েছে ৷ তার নাম জান মহম্মদ লোন ৷ অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পাশাপাশি সে 2 জুন কুলগামে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বিজয় কুমারকে হত্যা করে ৷" আরেকটি টুইটে দ্বিতীয় জঙ্গির পরিচয় জানিয়েছে কাশ্মীর জোন পুলিশ ৷ তারা লিখেছে, "সোপিয়ান এনকাউন্টারে মৃত দ্বিতীয় জঙ্গির নাম তুফেইল গানাই ৷ তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে 01একে 47 রাইফেল এবং পিস্তল রয়েছে ৷"