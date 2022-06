সোপিয়ান, 15 জুন : নিকেশ হল ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের হত্যাকারী ৷ জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ানে রাতভর এনকাউন্টার চালায় নিরাপত্তা বাহিনী ৷ তাতেই মারা গিয়েছে দু'জন লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি ৷ এদের মধ্যে একজন কুলগামে ব্যাঙ্কে ঢুকে ম্যানেজারকে গুলি করেছিল ৷ মারা যান রাজস্থান থেকে জম্মু-কাশ্মীরে আসা ম্যানেজার (Lashkar-e-Taiba terrorist involved in Bank Manager killing died in Shopian Encounter in Jammu and Kashmir) ৷

বুধবার এনকাউন্টার চলে সোপিয়ানের কাঞ্জিউলার এলাকায় ৷ পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনী একসঙ্গে অভিযান চালায় ৷ কাশ্মীরের আইজিপি একটি টুইট করে জানিয়েছেন, "একজন জঙ্গির পরিচয় জানা গিয়েছে ৷ তার নাম জান মহম্মদ লোন ৷ অন্য সব সন্ত্রাসজনক কাজকর্ম ছাড়াও সে 2 জুন কুলগামে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বিজয় কুমারকে হত্যা করে ৷" আরেকটি টুইটে দ্বিতীয় জঙ্গির পরিচয় জানিয়েছে কাশ্মীর জোন পুলিশ ৷ তারা লিখেছে, "সোপিয়ান এনকাউন্টারে মৃত দ্বিতীয় জঙ্গির নাম তুফেইল গানাই ৷ তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে 01একে 47 রাইফেল এবং পিস্তল রয়েছে ৷"

আরও পড়ুন : ব্যাংকের ভিতরেই দুষ্কৃতীর গুলিতে খুন ম্যানেজার, দেখুন ভিডিয়ো

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 2 জুন দিনেদুপুরে কুলগামের মোহনপোরায় ইল্লাকুয়াই দেহাতি ব্যাঙ্কে ঢোকে কয়েকজন জঙ্গি ৷ তারা সেখানে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে ৷ ম্যানেজার বিজয় কুমারকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন (Bank Manager Shot Dead) ৷ তিনি রাজস্থানে হনুমানগড়ের বাসিন্দা ৷ কর্মসূত্রে জম্মু ও কাশ্মীরে এসেছিলেন ৷ এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় ৷ একের পর এক নাগরিক হত্যায় কাশ্মীরি পণ্ডিতরা কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা বিক্ষোভে রাস্তায় নামে, এলাকা ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে ৷