খুরদা (ওড়িশা), 12 মার্চ : উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরির ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল ওড়িশায় (Repeat of Lakhimpur Kheri incident in Odisha) ৷ লখিমপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রর ছেলে বিক্ষোভকারী কৃষকদের উপর গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল ৷ ওড়িশায় একই অভিযোগ উঠল বিধায়ক প্রশান্ত জগদেবের বিরুদ্ধে ৷ তিনিও ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ (Odisha MLA Prashant Jagdev Rammed the Vehicle into Crowd) ৷ এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷

ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার খুরদায় (Incident of Khurda in Odisha) ৷ সেখানে বানপুর ব্লক কার্যালয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচন ছিল ৷ সেই সময়ই এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ ৷ স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ওড়িশার শাসক দল বিজু জনতা দলের (Biju Janata Dal) সাসপেন্ড হওয়া বিধায়ক প্রশান্ত জগদেব ওই নির্বাচনের জন্য বানপুর ব্লক কার্যালয়ে যাচ্ছিলেন ৷ কার্যালয়ের সামনে পৌঁছানোর পর তিনি দেখেন সেখানে প্রচুর ভিড় ৷ সেই ভিড়কে তোয়াক্কা না করেই তিনি গাড়ি চালিয়ে দেন ৷

লখিমপুরের পুনরাবৃত্তি ওড়িশায়, বিজেডি বিধায়কের গাড়ির ধাক্কায় আহত বহু

এর ফলে অনেকে গাড়ির ধাক্কায় পড়ে যান ৷ সেখানে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ৷ সব মিলিয়ে 20 জনের বেশি আহত হয়েছেন ৷ আহতদের মধ্যে দু’জন সাংবাদিক ও সাতজন পুলিশকর্মীও রয়েছেন ৷ স্থানীয়দের দাবি, প্রশান্ত সেই সময় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন ৷ যদিও স্থানীয়দের হাত থেকে রেহাই পাননি তিনি ৷ বরং তাঁকে গাড়ি থেকে বের করে সেখানেই মারধর করে ক্ষিপ্ত জনতা ৷ পরে পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে ৷ তাঁর গাড়িও ভাঙচুর করা হয় ৷ আপাতত তিনি ভুবনেশ্বরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

প্রশান্ত জগদেব আগেও নানা ঝামেলায় জড়িয়েছেন ৷ গত বছর ওড়িশার চিলিকা হ্রদের কাছে এক বিজেপি নেতাকে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ গত বছরের সেপ্টেম্বরেই তাঁকে সাসপেন্ড করেছে নবীন পট্টনায়কের (Odisha CM Naveen Patnaik) দল ৷ তার পর আবার তিনি গোলমাল পাকানোর অভিযোগে খবরের শিরোনামে চলে এলেন ৷

